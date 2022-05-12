最近，以中國人民大學為首的內地多所大學，宣布退出世界大學排名體系。這又引發一波義和團式樣的自嗨，痛批大學排行榜是西方壓制中國教育的工具，彷彿退出大學排名是又一次獨立解放。

首先，目前幾項通行的大學排名，最早的反而是中國人搞的，即上海交通大學2003年推出的《ARWU世界大學學術排名》。所以，一切都歸咎於西方的壓迫、陰謀，實在沒道理。只不過這些年持續的洗腦，讓一眾「小粉紅」、「五毛黨」的集體記憶出現偏差，逢洋必反，事事政治化、意識形態化。

再者，這些大學宣稱之所以退出排行榜，是因為毫無意義，不值得參與。這就更有些死要面子了。其實，大學排行榜本身並非強制，而且多為第三方，自有其客觀數據評價體系。如果真的毫不在乎，那不理睬就是。如今大張旗鼓，大肆宣傳，豈不是給人一種「玩不起就掀桌子」的感覺？一旦排名高了，就興高采烈；排名低了，則故作羞與為伍。

如果說退出排名有好處，那也確實有。按照大學排行榜，國際化程度包括留學生比例，是重要的參數指標。於是乎，這些年為了提高排名，內地眾多大學花高價從亞非拉進口「洋垃圾」，成績既差，品德更壞，卻享受着比中國學生優越得多的超國民待遇，引發公憤。但是，這種做法乃是中國大學自己急功近利、投機取巧，是歪嘴和尚唸錯了經，排行榜自身規則又有何辜？明明自己出老千，怎能怪規則不好呢？

總體來說，排行榜固然會有某些缺陷，但利大於弊。客觀數據畢竟能夠反映出問題，督促激勵大學去進步。有則改之無則加勉。踏踏實實做學問，教書育人。他強由他強，清風拂山崗。別人也便敬你三分。但像現在，排名既低，卻裝作瀟灑，抽身離場，為了莫名其妙的虛榮而老羞成怒，那反倒顯得氣量狹窄、自暴其短了。說句不客氣的，你要是世界排名第一，而主動退出，那才真是好漢。

這種人格分裂、心口不一的做法，並非教育領域獨有。每當西方傳媒有批評之聲，便將整張報紙貶低得「一文不值」、「造謠起家」、「謊言充斥」；而對方一旦偶有隻言片語的誇讚，卻立即奉若至寶，喜不自勝，恨不得用黃綾裝裱供到中堂，唯恐世人不知。

總之，達則「國際慣例」、「世界舞台」，窮則「特色國情」、「沒有統一標準」，容不下一絲批評，處處乍起羽毛搞鬥爭，甚至借口搞脫鈎，另起爐灶，這不利於包容自信，也有礙創新進步。

就這一點來說，中國足球倒是發揮了定海神針的特殊作用。雖然花費大價錢，賽績卻連年墊底、淘汰出局，但也沒有嚷着要退出國際足協嘛。畢竟，足球就是足球，踢不過就是踢不過。如果非要借口國情不同，將足球放到乒乓球台子上計算成績排名，自立門戶，那證明不了實力和勇氣，只能證明狂妄與心虛。