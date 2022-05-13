功夫茶：村屋排污無王管　釐清權責免推卸

有道是「三個和尚沒水喝」。這個故事頗深入民心，要言之，就係話要辦妥一件事，需要明確責任，且需有制度作保證，若然責任不明確又欠制度作保證，你推我讓，責任就無從落實，人多聲雜，反而辦不成事。

各位，新界村屋一般係按《建築物條例（新界適用）條例》興建而獲得豁免，因而不受《建築物條例》中部分條文規管。興建前須獲得地政總署署長發出嘅豁免證明書，豁免項目包括排水工程。呢，在未有提供公共污水渠嘅鄉郊地區，申請興建新界村屋人士，須按該規定建造包括化糞池及滲水井嘅污水處理設施。

目前，環保署、食環署、地政總署分別按《水污染管制條例》、《公眾衞生及市政條例》及地契條款，處理新界村屋欠妥排污設施嘅投訴。政出多門，加上港產官僚「少做少錯，不做不錯」嘅為官作風，可想而知，一旦村屋排污設施，如化糞池出現破損，可以造成環境衞生滋擾及污染，甚至波及附近嘅河道，破壞環境生態，亦可能會傳播疾病。冇錯，維修保養屬個別業主責任，之不過唔係個個業主都咁有責任心，肯第一時間自願作出糾正，咁，村民又向邊個部門投訴至啱呢？

疫慌下，污水圍城，村民人心惶惶，有爆渠排污等問題，最終惟有向申訴專員公署投訴，指有關部門嘅執管工作欠缺成效。有見及此，申訴專員尋日宣布展開主動調查，審視政府對新界村屋欠妥排污設施嘅執管工作。呢嗱！包括現行執管嘅成效及部門間嘅協作，以便有需要時向政府提出改善建議。

申訴專員一片苦心，值得肯定，至怕部門又係「意見接受，態度照舊」，一如本報指出有些部門如食環、房署冥頑不靈，「年年審計年年犯，知錯認錯不改錯」，根本就係嘥氣！公署向有關部門主動調查，應着力看部門是否幹實事，所謂「上面千條線，下面一根針」，再繁雜嘅任務，再千頭萬緒嘅工作，也能條分縷析，去到最後，其實就係睇每個部門有冇為人民服務之心！否則，到頭來，又係落得三個和尚冇水飲！

各位，申訴專員依家正搜集有關課題嘅資料及意見，並歡迎市民喺下月11日或之前向公署提交資料或意見。功夫茶認為任何部門能得到市民認同，離不開「不受虛言，不興偽事」，切忌三斤豬頭得把嘴！本屆政府一事無成，蹉跎歲月，就係冇安民之心！管理村屋污水排污，更要察民疾苦！希望申訴專員能為各部門釐清權責，協調妥當，不會你推我卸，搞到污水橫流冇人理，村民眉鎖憂愁！