世界視線：美謀放乾俄鮮血　三戰風險急升溫

德國及法國近日先後高調呼籲俄烏停戰和談，唯恐天下不亂的盎格魯撒克遜「孖寶」美國及英國卻不斷對局勢拱火推波助瀾。除了美國眾議院通過新一輪400億美元援烏方案外，野心勃勃的波蘭也準備進入烏克蘭境內「維和」，明斯克方面高度戒備，並派駐特種部隊應對，以應付隨時可能爆發的衝突。至此，歐洲的混亂程度已上升至一個新高度，爆發第三次世界大戰的風險也愈來愈大。

在美國推動下，位處俄羅斯後花園的芬蘭及瑞典打算放棄中立並加入北約。芬蘭總理馬林訪日時明言，加入北約是為了國民的安全。有西方專家預料，兩國將於近日正式加入北約，並指這將成為俄羅斯總統普京的夢魘。在北約步步進逼下，克里姆林宮除了呼籲兩個鄰國三思有關決定，同時警告一旦它們加入北約，「波羅的海可能失去無核地位」，再一次暗示俄軍不排除使用核武。

仰仗自己是北約成員國身份、不斷在俄烏衝突問題上大放厥詞的波蘭也終於圖窮匕現。該國武裝部隊總司令部指揮官米卡，繼簽令允許軍隊進入烏克蘭境內後，宣布將與立陶宛部隊進入烏克蘭領土，「以確保烏方安全」；一直不介入俄烏戰爭還協助和談、卻受到歐美與對俄一樣制裁的白羅斯，無奈地被迫下場牽敵；俄國當然不會坐視不理，立刻援助明斯克生產新導彈。

打着維和幌子的波蘭加入俄烏衝突，拜登政府當然「揞住半邊嘴笑」。首先俄羅斯要同時以一敵二應付烏克蘭及波蘭，受到更大消耗和牽制；其次戰火擴大也令歐洲國家更加歇斯底里，屆時更容易被美國牽着鼻子走；美國自身也將從更大範圍的戰事中，賺到更多軍火費。至於烏克蘭與波蘭，在美國利益優先的大前提下無非只是兩隻爛頭蟀；當美國完成自身戰略意圖後，其幻其滅也無所謂了。

美英等海權國家分別是現在和曾經的霸主，要影響及主導歐亞大陸，就必須利用大陸各國間的隔閡矛盾挑撥戰火，以保持自身超然霸權。現在看來，華府不加力度把俄羅斯打垮或迫使莫斯科動用核武，是絕對不會甘心的；真正會毀滅歐洲的，就是美國及其盎格魯撒克遜小跟班。