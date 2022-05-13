正論：公屋輪候破紀錄　港人安居陷困局

昨日陰雨綿綿，不時吹起陣陣涼風，行人無不感到絲絲涼意。然而，更教港人心寒的，莫過於房委會昨日公布，截至今年3月底，平均輪候公屋時間再度攀升，又一次印證「紀錄係用嚟打破」的說法並非虛話！衣食住行乃民生基本，港人如今最大訴求，也不過是安居樂業而已。買樓置業早已成為可望不可即的夢想，如今連輪候公屋也變得遙不可及，港人身陷困局，又何談快樂呢？難怪最新調查顯示，港人的開心指數再一次降低！

「安居樂業」這一目標，聽起來很崇高、很偉大，但實現起來，其實很簡單。有一個居所，能夠安定地生活；有一份工作，可以愉快地賺錢；港人的訴求也不過如此！殊不知，回歸25年以來，港人這小小的願望，變得愈來愈困難。根據房委會最新數字，如今有約14.75萬宗一般公屋申請，以及約9.77萬宗配額及計分制下的非長者一人申請；一般申請者和長者一人申請者的平均輪候時間，均較上一季分別上升了0.1年。其中，一般申請者的平均輪候公屋時間升至6.1年，至於長者一人申請者也升至4.1年，兩者同創1999年以來新高，足見苦候公屋的情況日趨惡化。

房委會解釋，平均輪候時間上升的主因，是今年第一季有多個大型公共屋邨項目陸續入伙，讓為數不少且輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間之中。這意味着，有相當一部分申請者的輪候時間，遠超出平均輪候時間；換言之，一般申請者能夠在6.1年內獲編配公屋，已是最理想情況，實際需要輪候7、8、9年，甚至10年，也不足為奇。

須知道，港人對於「安居」的要求已一再降低，公屋本來就是退而求其次的選擇！假如有能力，試問誰又不想買樓置業呢？正因為本港私人樓價高企，基層市民難以應付樓按每月供款，才會選擇輪候公屋。然而，市民的退讓，換來的卻是輪候時間一再延長；為了生存，基層被迫蝸居在環境不佳的劏房之中，且租金昂貴得猶如「替人供樓」，每月大部分收入皆花在租金之上，諸如衣、食、行的可用額度降低，變相降低了市民的生活質素。

雪上加霜的是，香港近年來先後遭受黑暴破壞、疫情侵襲，再加上現屆政府無能、官員無道，25年來的發展遭一鋪清袋，經濟變得疲弱不堪，愈來愈多人加入失業大軍。「安居」不成，連「樂業」也無從談起；別說是生活，如今港人連生存也變得困難，如何苦中作樂呢！近日有社企委託大學的調查顯示，今年度無論是家庭開心指數，抑或個人開心指數，均較去年為低，或多或少也印證了這一切！

住屋問題困擾港人已久，過去數屆政府均曾承諾解決，卻愈做愈差，問題愈演愈烈！本港即將迎來新一屆政府上場，新的特首能否為本港帶來新氣象，成功實現由亂及治的轉變，仍是未知之數。除了通關、經濟復甦之外，切實解決社會民生各項難題，也是新政府的重要任務之一。只有讓市民安居樂業，本港未來方能實現長治久安！