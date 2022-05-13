香港第6屆行政長官順利產生，是中央全面管治權在新形勢下的落實。具體而言，做好了3項工作，一是改革和完善了香港的選舉制度；二是設立了選舉審查制度、成立了相關機構，確保選舉委員會和特首參選人都符合「愛國者治港」的原則；三是中央審時度勢決定支持今次一個特首參選人參選特首。

這3項工作做好了，香港行政長官的選舉就能做好，當然這只是中央全面管治權在特首選舉方面的展開和落實。更日常性的工作是，中央全面管治權對行政長官、港府施政的指導和監督，以體現香港特首向中央負責。

中央駐港機構大臣對剛剛當選的行政長官李家超表示，中央政府駐港機構將一如既往貫徹執行「一國兩制、港人治港、高度自治」方針，堅決維護憲法和《基本法》確定的憲制秩序；一如既往推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衞國家主權、安全和發展利益；一如既往全力支持行政長官和特區政府依法施政，堅決保持香港長期繁榮穩定。上述3條，正是中央對港全面管治權的目的和宗旨。在《港區國安法》沒有公布之前，反修例黑暴未平息之前，正是上述3個方面出了嚴重問題。於是，中央全面管治權的第一擊就要《港區國安法》利劍揮出。

回歸以來，反中亂港勢力、外國代理人，搞了那麼多活動，搞了動亂、暴亂，就是要通過選舉奪立法會的權、奪行政長官的權、奪中央政府的權。當他們的圖謀被粉碎後，中央全面管治權的出手很自然的就首先要在選舉方面——立法會選舉、特首選舉上發揮威力，也只有在這種形勢下選舉出來的行政長官，才能更好的接受中央對行政長官工作和香港管治工作的指導和落實。

現在黑暴平息，亂港敵對勢力土崩瓦解，但潛伏殘餘勢力和社會土壤依然不可輕忽，尤其是國際環境十分險惡，行政長官尤其需要在國安方面聽從中央指導。