全球新冠疫情持續兩年多，迄今沒有消退迹象，但絕大部分國家和地區已徹底躺平與病毒共存，連口罩也摘下了。唯獨中國仍在苦苦堅持動態清零，因此引起不少爭議，甚至遭西方無端指摘，連世衞也認為動態清零不可持續。實際上，每個國家都有不同的國情，不能以自己的標準去衡量別人，中國根據本身國情制訂嚴格的防疫政策，既是對人民生命健康負責，也是自己內部事務，外人根本無權置喙。大家不妨想像一下，如果中國也學西方國家躺平，會有甚麼後果？

其實不用想像也知道，後果必定很嚴重。上海復旦大學與美國國立衞生研究院共同研究指出，如果中國不採取任何防控措施，完全放棄動態清零政策，疫情可能在今年5至7月出現高峰期，到9月底估計510萬人住院、270萬人接受深切治療，半年內150萬人死亡。

別以為這是危言聳聽，美國人口還不到中國的四分之一，卻有約100萬人死於新冠疫情，如果中國像美國那樣躺平，150萬人病歿何足為奇？再看看香港的例子就知道了，這座只有700多萬人口的城市，第5波疫情就奪走9,000多條人命，若按人口比例計算，內地會有多少人遭殃？

事實擺在眼前，中國堅持寧緊勿鬆的防疫政策是必須的，那些無端指摘中國的西方人若不是出於無知，就必定是別有居心。西方的邏輯是，他們自己做任何事情都是正確的，中國做任何事情都是錯誤的，所以，西方那麼多人死於疫情他們若無其事，而中國堅持動態清零反被視為十惡不赦。如果情況倒過來，死了100萬人的不是美國而是中國，西方輿論必定鋪天蓋地譴責中國漠視人權，草菅人命。這就是西方馳名雙標，不只是傲慢與偏見，而是強盜基因使然。

說到底，中國的事情只能由中國人自己決定和負責，西方說甚麼並不重要，因為他們不可能為中國負責，甚至壓根兒就不希望中國好。他們現在指摘中國堅持動態清零，但假如中國放鬆防疫而導致死病枕藉，他們必定幸災樂禍，正如當初武漢爆發疫情一樣。所以，中國最關鍵的是做好自己的事情，努力控制疫情。在此過程中難免會出現某些亂象，也難免會付出一定的經濟代價，但相對於重大人命損失，這些代價是值得的。西方不講道德是他們的事，中國堅持以人為本則是我們的事。