昨日因，今日果。「612黑暴基金」5名信託人先後被捕，包括前嶺南大學學者許寶強、藝人何韻詩、前主教陳日君、前議員吳靄儀，以及正在服刑的前議員何秀蘭。當中許寶強及陳日君均是首次被捕，前者在機場準備出境疑「着草」之際被截獲，後者則得到梵蒂岡發聲明表示關注，美國國務院亦不甘後人，對是次執法行動強烈譴責。姑勿論如何，這些人在黑暴一役扮演重要角色，如今涉干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪而難逃法網，完全是咎由自取。

眾所周知，陳日君與黎智英過從甚密，兩者反中亂港沆瀣一氣，當漢奸黎都要把牢底坐穿，陳日君卻一直毫髮無損，早就被質疑「刑不上政治主教」。法律面前人人平等，香港又自詡法治之區，有人要是幹下了危害國家安全的勾當，哪管年事已高，哪管在宗教界德高望重，都應該一視同仁，接受法律審判。警方遲至今日才採取行動已算姍姍來遲，現在就看港府能否頂住外部壓力，秉公執法，千萬不要再次高高舉起、輕輕放下。

在中美角力愈演愈烈、全面脫鈎並非虛言的時候，對敵人仁慈，即是對自己殘忍，港府又好，中央也罷，必須對反中亂港勢力斬草除根。須知道，美國為了維護一己霸權，無所不用其極，絕不會因為對手有所退讓而心軟，反而只會得寸進尺，趕盡殺絕。俄烏戰爭爆發，美國瘋狂制裁，看其急欲肢解俄羅斯的架勢，便能預示他朝對付中國只會更兇惡。事關國運之戰，不能掉以輕心，而香港更應肩負起維護國安之責，將反中亂港分子繩之以法，絕對是應有之義。

說到底，出得嚟行預咗要還，陳日君之流挾洋奪權，實在太傻太天真，現在是清算的時候了。