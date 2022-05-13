過去3個月談新冠疫情，本欄講得最多的一句話，就是沒有任何地方，可以擋得住變種病毒Omicron入侵，外防輸入的措施終究無用，各地政府須早為之計。我提出這個觀點的時候，台灣尚未爆發新一波疫情，蔡英文政府滿以為寶島還是人間淨土。如今言猶在耳，當地的疫患卻已有燎原之勢，單日確診人數正邁向10萬大關。

最新淪陷的地方是北韓，自從新冠疫情爆發以來，平壤一直志得意滿，宣稱當地從未出現過感染個案，領導人金正恩更加托大，竟然拒絕世界衞生組織和中國提供的疫苗援助，此刻病毒終於殺到，當地恐怕是無險可守。

根據英國和以色列的統計，80歲或以上沒接種疫苗人士，如果不幸染疫，死亡率是20%。香港也有同類統計，新冠病亡率雖然較上述兩國略低，但也達到15%。北韓的醫療水平落後，Omicron一旦肆虐，全國要賠上多少條人命，想一想也會讓人覺得心寒。

中國的大城市上海，擁有世界上最強的社區管理能力，當地有充足的疫苗和新冠口服藥，但自從Omicron爆發以來，60萬個染疫者之中，也失去了接近600條人命。北韓缺醫少藥，單靠自救恐怕不行，更可惜的是，平壤政府過於自信，也缺乏前瞻能力，完全不懂得早作綢繆，向外爭取援助。

北京一向仗義和慷慨，即使平壤今日才開腔，估計不消幾天，大量中國製的疫苗就可以源源送去，但畢竟緩不濟急，疫苗接種後要發揮效力，也得待上一段日子。看來，去年車公老爺對香港人的提點，放諸北韓也合用，該籤提醒世人：「積薪歷火非無事，識者能知火未燃」。很遺憾今日的北韓，不是由識者主事。