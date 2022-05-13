南韓第20任總統尹錫悅日前發表演說，提到如北韓實現無核化，南韓願協助其改善經濟。尹氏試圖向平壤伸出橄欖枝，卻忽略了並非南韓單方面抱有良好願望便能成事，還得解決若干牢不可破的政治、經濟客觀事實。

北韓今年頻頻試射導彈，又傳出將進行第7次核試，在這個金正恩執政邁向第二個10年、已故領袖金正日誕辰80周年、新冠疫情令北韓長期閉門鎖國加劇糧食壓力、南韓總統換屆之年，正如金正恩5個多月前在勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議所言，需繼續加強國家防衞力量。他上月出席人民軍建軍90周年閱兵，更明言核武是國家力量的象徵，核武的用途不會局限於遏制戰爭。

核武用途廣泛，它是令美國有所顧忌的談判籌碼，許多國家自我解厄的救命繩。利比亞當年棄核遭到美國如何收拾，北韓領導層看得清清楚楚，任何國家棄核即等同向軍事力量稱霸全球的美國投降。尹錫悅的建議無疑天真，據南韓前總統李明博在回憶錄說，任內安排兩韓領導層見面，當時北韓開出玉米、大米、化肥各數十萬噸，另加一億美元道路建設援助，以及100億美元作為經濟開發銀行的資金，雖被北韓斥為老作，但尹錫悅政府願意付出多大的努力去改善北韓經濟，在談判桌上必須明碼實價，對方不會接受你的下巴輕輕。

新加坡建國總理李光耀曾經分析：「東德也許遠遠落後西德，但它仍具備發展歷史、工業基礎及受過良好教育的人民等條件。反觀開發北韓的工程幾乎是從零開始，所需的成本將抑制整過朝鮮半島的經濟達10年之久。」可見尹錫悅若非大開空頭支票，便是援朝不知米貴，最終也會打退堂鼓。一個國家級領導人初哥，只有投票給他的選民才會相信他的信口胡謅。