近年虐待動物案件頻生，有人把30隻動物掟落街，有人把小狗剖腹掏空內臟等，殘忍程度層出不窮，卻檢控不足，判刑太輕，凸顯動物保護福利法例落後。

政府2019年就《防止殘酷對待動物條例》完成諮詢，擬定修例。是次修例主要循3方面入手，包括引入對動物負上積極「謹慎責任」、加強防止殘酷對待動物條文，及加強執法權力。筆者樂見政府接納意見修例，惟修訂建議仍有不足及漏洞，令人擔憂實際執法上難以作出有效規管。

本港近年常見「放生」。本次修例的條文提出「釋放或棄置動物導致該動物受到不必要的痛苦，如把海龜或海魚放生到不適合生活的淡水河，則屬殘酷對待動物罪行。」但舉證困難，執行部門將難以搜證和有效檢控。筆者倡議立法規管放生行為，規定市民須向漁護署申領放生動物許可證，只容許保育與科研等特定用途，並規範放生時間和指定範圍。此外，現時不少狗隻經常被用作看守地盤、倉庫。當地盤完工時，就被「用完即棄」留在原址，被迫流浪社區覓食，狗隻因無晶片，即或捉到肇事者亦能推諉責任，政府必須加強規管。

在新法例下保護流浪動物又可能衍生法律問題。有團體反映，當一些流浪動物被市民投訴而被漁護署捕捉後，他們需承認是該動物的擁有人才可帶走動物。但引入「謹慎責任」後或觸犯法例，或應考慮豁免動物福利團體在此方面的責任。

動物是生命，有感情，也會感到痛楚，文明社會應該尊重及愛惜生命。期望政府能盡快完善條例草案，並加強宣傳教育工作，讓市民從小對動物有多點認識、更接受動物和愛護動物。