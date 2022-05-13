第6屆特區政府候任行政長官李家超，當選翌日馬不停蹄，上午拜訪現屆政府行政立法司法機構首腦，下午拜訪中央政府駐港機關部門負責人。在與林鄭的會晤中，討論了未來數周交接工作、政府架構重組、防疫抗疫工作走向，以及回歸25周年慶典事宜等。老百姓都希望新舊政府的交接無縫順暢，平穩過渡，社會安定。

本屆政府審理下任政府官制的做法對嗎？林鄭表示，希望候任特首盡快交出下屆政府重組方案，讓現屆政府的行政會議在下周審議，爭取時間通過後再交立法會討論並通過，若遲交的話，恐影響架構重組後涉及額外的3,000萬元撥款開支云云。「明朝劍要斬清朝官」，怪也！要求候任行政長官趕急交的「功課」，於禮於制都不合。既強人所難，又不符合「承諾本屆特區政府將會為第6屆特區政府提供一切所需的協助」的原則和精神。基於下述5項理由，林鄭還急甚麼？

首先，下屆政府問責官員的管治架構，本應由下屆政府的行政會議審議通過後，才向立法會提交。下任政府行政會議尚未產生，本屆政府不應越俎代庖，只應協助提供方便。

其次，李家超剛當選，千頭萬緒，正待組班早日完成，要求他提交下屆政府改組文件，交現政府行政會議審理，於規不合，施禮不成。本屆政府不應也不能施加時間壓力，倘本屆政府不予協助配合，難道下任政府便不能順利完成組班，以及順利處理有關人事及財政的支援嗎？真是匪夷所思。

第三，組織權、人事權、指揮權、任命權，以及程序安排權等等，全是下任行政長官職權，無人可僭越。第四，也要先諮詢新埋班新核心吧？最後，新特首還需依法待中央政府任命，才能正式行事。