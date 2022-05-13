笑看天下：打針將伴你我一生-施友朋 評論員

世衞總幹事譚德塞質疑中國嘅「動態清零」防疫策略，認為無法持續，呼籲改變政策。呢番言論，霎時引來中國外交部發言人趙立堅駁斥，稱中方希望有關人士能客觀理性看待中國防疫政策，不要發表不負責任嘅言論。

動態清零係內地抗疫嘅最高指示和總方針，豈容外人說三道四？外交部義正詞嚴指出，動態清零並非追求「零感染」，而是要以最低嘅社會成本，喺最短嘅時間內控制疫情；最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序，讓中國「絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常」。

有官媒前總編輯喺微博發文指，中國摸索出動態清零路線殊不容易，它被普遍相信至少挽救了幾百萬人嘅生命，且喺過去兩年保護了中國經濟。事實上，亦有內地大學嘅估計指出，如果中國不採取任何防控措施就放棄動態清零，效果可以好嚴重，或導致Omicron變種病毒疫情大爆發，令150萬人疫歿。

事實上，中國嘅全國感染率和死亡率保持全球最低水平，內地一直認為係得益於動態清零政策，係「國際社會有目共睹的事實」，並強調中國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零。老朽覺得「把人的生命放在首位」無可厚非，盡量減少死亡率值得肯定。Omicron傳染力強已是大多數人嘅共識，專家亦呼籲只要打針，尤其長者，便可以大大減低重症和死亡率。

美國最近一個研究顯示，Omicron本質上與之前出現嘅新冠變種病毒一樣嚴重，反駁了其他研究Omicron傳染性更高但殺傷力較低嘅假設。最終結論都係要進一步接種疫苗加強劑。看來，無論採取乜防疫政策，唯一肯定嘅就係未來日子，大家都離唔開打針！打針！打針！想飲茶？閣下打咗第100針未？