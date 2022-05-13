雖然疫情稍為緩和，但不少市民及企業仍面對失業和收入大減困境，政府亦因推出連串抗疫及紓困措施而面對財赤。因此，對於政府近日建議調升問責官員薪酬，以及向立法會申請開設多個首長級職位，雖然每項建議背後都有其道理，但難免仍引起不少市民和議員不滿。

在公務員編制膨脹、官員薪酬水漲船高之際，本港多個行業的私營企業，包括筆者代表的建測規園境業界，卻出現了日益嚴重的收入下降和人才流失問題。當中部分人是因個人理由而離職、轉行或離開香港，但亦有不少與發展相關的專業人士是被政府「高薪挖角」，令公私營人手失衡情況加劇。

香港的公私營人手失衡問題，原因之一是政府及公營部門的招標採購制度偏重「價低者得」。受到近年立法會拉布、黑暴、疫情及經濟不景影響，不少投標者為求有項目開工「吊鹽水」，對政府工程及顧問服務進行「割喉式入標」，導致部分中標價不合理、不尋常地低，只佔原來核准預算的五至六成。

有關情況表面上為庫房節省不少公帑，但往往導致工程延誤、爛尾、出現安全同質量問題、工人被拖糧、走數的風險增加，並容易引發中標價之外的索償和追加開支，最終令「低標價」變成「高標價」，甚至超支。只要翻閱歷年的審計報告，便可發現不少類似的「因平得貴」例子。

專業顧問服務標價不合理地低，中標者可能「將貨就價」，委派數量不足、或資歷與經驗較淺的專業人員負責有關項目工作，影響工程建築設計及監督管理質素，增加將來需要中途修改設計，以及出現延誤、超支與質量問題的機會。顧問公司「將人就價」，導致業界普遍出現工時過長，收入與工作量不成正比等問題，部分年輕業界因而轉行或轉投政府職位，令私營業界人才流失嚴重，危害整個行業生態與專業發展。

政府方面，鑑於近年有不少項目出了問題，相關部門傾向不斷增加人手以加強監管，導致公務員編制膨脹，「監管嘅人多、做嘢嘅人少」。同樣為了加強監管，政府不斷增加審批程序及指引，在招標文件和合約條款「加辣」，業界要虛耗更多時間同人手，來應對一些不合理的要求和不必要的行政文書工作，難以專注真正的專業設計及項目管理工作。最終導致工時變得更長，專業發揮空間收窄，形成惡性循環。

要扭轉失衡趨勢，政府應改革招標採購制度，杜絕「割喉式入標」，給予私營企業及專業人士合理費用。政府應精簡審批程序，拆牆鬆綁，信任及重用專業人士。政府亦應廢除一些不合理、不對等和不合時宜的合約條款，減少行政及文書工作，讓專業得以發揮。要提升香港競爭力，我們必須有足夠質素的本地人才和企業，尤其是中小企，讓他們有機會逐步成長，做大做強，作出貢獻。