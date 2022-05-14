功夫茶：工業悲歌唱不完　勞工權益有誰憐

奪命工業意外，形形色色，日前大埔工業邨內一間食品廠便發生男工遭機器夾斃。之不過，歷年來嘅統計數字，建造業嘅致命率、意外率居所有行業之首，其中以「高處墮下」係發生最多嘅一類意外。呢，剛過去嘅周六喺佐敦就發生一宗搭棚工人高處墮下身亡意外。根據工業傷亡權益會資料顯示，由2012年至今已發生過至少18宗「飛棚」相關嘅奪命意外，尤其2013年及2021年，各佔4宗死亡個案。

各位，每當呢啲高空墮下嘅奪命意外發生，有唔少僱主會歸咎工人冇佩戴安全裝備，就算政府都傾向針對工人進行宣傳，如工人「認叻」自以為冇必要扣上安全帶之類，可見僱主和當局普遍仍然認為安全責任主要喺工人身上。

事實上，每一單悲劇背後，除工人外，難道承建商、物業管理、政府等各方人士就冇責任咩？功夫茶相信如果各方人士都能提高安全警覺，共同竭盡所能做好保護措施，好多低級嘅人為疏忽可以避免，悲劇必可減少！呢，工會認為「沒有適當嘅牢固點」為工業搭棚意外主因，若按行業估計，每日有逾2,000宗搭棚工程計算，代表每日最少有數以千計工人面對極之危險嘅工作環境，建議當局盡快透過修例改善，杜絕意外發生。

實情係一些工地嘅安全設置本就備受限制，有工業傷亡權益幹事表示，工人需將安全帶嘅獨立救生圈掛喺地盤俗稱「羊眼圈」嘅穩固地方，多數畀業主反對，至於天台或大廈公共位置，同樣會遭到業權人及物業管理公司反對，佢哋認為會破壞美觀。最後，工人搵食至上「將就」吓，需要自己尋找合適位置作牢固點，佢哋或選棚架、狗臂架，甚至扣喺室內拍檔身上，充當「人肉牢固點」，更多可能選擇棄用安全帶，以為過到骨就OK，誰知意外就此鑄成！工會又指出，由於本港大部分新式樓宇嘅空間有限，工人未必有足夠空間打上足夠嘅「爆炸螺絲」穩固，致狗臂架不穩而出事！

一次意外，足以致命！人命關天，豈能斷估冇辛苦？就牢固點一事，工會建議短期內勞工處可向全港業主、物業管理公司發信，促要求配合承建商施工，容許在外牆或室內私人及公共地方安裝繫穩物，長遠而言則建議政府透過修例改善問題。講到修例，政府真要加把勁，根據統計，職業死亡意外多年持續高企，罰款數字卻逆向走低，每張職安健定罪傳票平均金額唔夠8,000個大洋，而建造業致命意外有關嘅定罪傳票平均僅逾兩萬蚊！一條人命就值咁多？難怪工業悲歌唱不完！要修例，就要對工人提供足夠安全保障，對違規僱主就要加重刑罰，否則出事後勞工處先至「高度關注」有鳥用？