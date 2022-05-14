正論：經濟疲不能興　通關一味靠拖

隨着疫情放緩，社交距離措施放寬，本港市面看似熱鬧起來。然而小陽春終究抵不住長期傷害，多項經濟數據均指出本港經濟正在下行，包括最新公布的本地生產總值在今年第一季按年顯著收縮，港府不得不下調全年經濟增長預測至1%至2%。這恐怕還是過於樂觀，要是香港仍然閉關自守，經濟寒冬恐無盡頭。

政府昨日發表2022年第一季經濟報告和2022年第一季度本地生產總值修訂數字。鑑於第一季表現遜於預期，同時考慮到出口前景惡化但本地經濟活動應會逐步恢復，今年實質本地生產總值增長預測由《財政預算案》公布的2%至3.5%，向下修訂至1%至2%。政府統計處指出，實質本地生產總值在今年第一季按年收縮4.0%，逆轉先前四季的增長趨勢，經季節性調整後按季比較，在第一季下跌3.0%，較原先估計的下跌2.9%更差。外圍方面，環球需求增長減慢，疫情對跨境運輸造成干擾，顯著拖累出口表現；本地方面，本港第5波疫情及因此而實施的限制措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛，可見特區內外交困。

這樣的數字並不令人意外，反而港府仍樂觀地認為全年經濟仍會有輕微增長才是令人意外。眾所周知，香港經歷兩年半的封關抗疫，經濟早已七零八落，疲不能興。一方面，內地旅客近乎絕迹，極度倚賴旅業的餐飲零售物流等行業危如累卵，加上港府愈收愈緊的禁聚措施，多個行業動輒被迫停業，對就業市場打擊極大。另一方面，由於香港仍實行極為嚴苛的入境隔離政策，外資寸步難行，多個外國商會均明言若政策持續，短期內便會將業務重心移往新加坡等地，部分甚至已坐言起行。各行各業無生意可做，即使港府正逐步放寬防疫禁令，但步伐仍是比鄰近地區如新加坡、南韓、泰國等為慢，實在趕客。此情此景下，港府仍預測全年會有似有若無的經濟增長，不是過於樂觀是甚麼？

當然，港府明顯是將提振經濟的寄望放於下半年，期望疫情進一步受控，加上政府換屆，中央或會以中港通關作為禮物送給特區沖喜。誠然，有希望總好過無希望，但寄望中央送大禮的同時，港府有沒有為通關做好準備呢？昨日有議員問及，如中港通關必須做到疫情「清零」，政府是否有對策及打算在回歸25周年前完成此目標，食衞局局長陳肇始居然繼續魂遊太虛，大耍太極，口說通關是頭等大事，實際上仍然無所作為，大講社區內仍有傳播鏈等廢話，有答等於無答。

中港通關拖拖拉拉沒有定案，打開門戶與國際接軌又遙遙無期，林鄭政府等收工之心路人皆見。奈何經濟不等人，最新失業率已飆至百分之五；剛公布的3月份零售業總銷貨價值的臨時估計較去年同期大跌13.8%；今年第一季的食肆總收益價值的臨時估計按年暴跌23.1%……所有數字無不指出，挽救經濟已是刻不容緩。林鄭政府遺下爛攤子拍拍屁股走人，可憐基層市民繼續活在水深火熱之中。