產評：保護主義再抬頭　市場動盪難猜透

自2008年金融海嘯後，全球傾力放寬貨幣政策，扭轉了歷來的金融市場邏輯，致使期間不少「熊市論」皆無實現，令「今次不同了」的解讀大行其道，投資者漸漸地潛移默化，由當初誠惶誠恐，不相信資產升浪，到目前不少人反過來認定「救市論」可讓價格急彈，故有指散戶近期依然是愈跌愈買。然而，今次又會否不同了？

誠然，今次與過往的環球狀況截然不同，世界已由具默契的「泛全球化」，變成各家自掃門前雪的「保護主義」，尤其當基本維生的物資短缺，各地分化的速度就必然加快，反映着過往跨國巨企賺盡全球金錢再派股息、回購股份來推高股價的時代過去。正因它們的生意是「跨領域」，其失勢顯然是世界大事，因預示貨幣流轉的速度放慢，這是經濟學上由一元變多元的概念，愈多人能愈快地運用手上的貨幣，才能讓愈多的地方經濟受惠，帶旺各行各業，衍生所謂「經濟乘數效應」。

簡而言之，跨國巨企因其品牌價值昭著，具有加快各國貨幣流轉的魅力，如今則因「保護主義」興起而減慢了流轉的速度，如是者，今次經濟面臨的衰退殊不簡單，復原的速度也絕非2008年美國次按之役可比擬。正因世界各自為政或無奈陷入防疫封鎖，「L形衰退」恐是最終的事實。

以上的判斷絕非危言聳聽，撇除貿易和能源爭端不提，單是儲糧已可印證「保護主義」會拖垮全球，亦是情非得已。對政府來說，民眾一旦不滿食品價格飆升，會帶來政治風險。為此，多國已祭出禁止農產品出口的命令，例如全球最大棕櫚油出口國印尼已限制相關產品輸出國外；俄羅斯密謀以農產品作為持久戰的籌碼來箝制歐美制裁；世界第5大牛肉出口國阿根廷限制出口。不過，舉凡政府干預只會預示別國糧價居高不下，甚或食品種類大減，民怨焉能不生？當權者若因而將矛頭指向他國，就恐引發熱戰。

當瘟疫、戰爭、饑荒夾雜在一起，投資者就須認清事實，別以為今次資產洗牌拋售潮只是過眼雲煙，數月後能復常！若回看上世紀兩次世界大戰，跌浪可達數十年，直至戰爭結束為止。

以史鑑今，除非新冠病毒、由俄羅斯發動的東歐戰爭，以及接下來大規模饑荒真正過去，否則本輪資產跌浪難言見底，投資者亦毋須估底，須知道過去逾十載所謂「便宜」是建基在沒有上述3大利淡因素和「全球化」之上，故目前最好的做法是儲足彈藥，以免機遇真正到來時望門興嘆。