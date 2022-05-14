世界視線：尹氏上任未坐暖　北韓射彈來贈興

南韓總統尹錫悅就任短短3天，北韓領袖金正恩已急不及待送上「大禮」。北韓周四早上確認國內首次出現新冠病例後，下午悍然向朝鮮半島東部海域發射3枚短程彈道導彈。在朝鮮半島局勢升溫之際，美國總統拜登下周訪韓，屆時勢必迫使韓方在北韓、中國等問題上表態，總統寶座都未坐暖的尹氏，不知不覺間已面臨首個重大考驗。

北韓近日多人出現疑似流感症狀，當局周二起下令民眾居家觀察，當時已引起各種猜測。結果金正恩周四承認「一直堅守了兩年三個月的緊急防疫戰線被擊破」，下令封鎖全國應對疫情。各界對北韓爆疫議論紛紛，有說疫情或透過近期閱兵等全國性大規模活動傳播。陰謀論則指南韓早前為新總統造勢，以氣球方式向北韓投放了數百萬張宣傳單播毒；又稱可能是近年為避債或犯事而陸續出現的投北分子，把病毒帶到北韓。

新上任的尹錫悅政府立刻釋出善意，表示希望北韓的疫情盡快平息，又指願意援助對方抗疫，必要時更會研究把剩餘的新冠疫苗捐贈予北韓。惟較早前被尹錫悅稱為「主要敵人」的北韓似乎不願意領情，在同日下午發射數枚彈道導彈，示威意味極濃，惹來韓方強烈譴責。北韓此舉被解讀為對內致力防疫，對外則加強國防力量堅拒示弱。

被視為親美派的尹錫悅，一方面想維持對朝強硬立場，同時又希望和金正恩在核問題上取得突破。於是他在周二的就職典禮上拋出橄欖枝，指假如北韓實現無核化，南韓將協助改善經濟和當地人民的生活。尹氏想玩軟硬兼施，想法未免太天真，首先美國不可能同意，南北韓和平統一的話，美國就要撤軍，到時勢必痛失大筆保護費，試問華府又怎會首肯？

再者，俄烏戰爭爆發後，令金正恩學會「永遠不要交出核武」，是保障金氏政權的唯一方法。烏克蘭獨立時曾擁有蘇聯遺下的大批核武，但在西方國家勸說下棄核，結果現在面對俄國來犯，卻拿不出甚麼像樣的武器還擊。在吃了北韓一記悶棍後，拜登亦將來訪，白宮對南韓的反華需索也隨之而來，尹錫悅的蜜月期恐將提早結束。