在內地及香港，還有許多人不認為美國會以切斷SWIFT對外金融連接的方法來對付中國，他們以為美國與中國的金融利益重疊，一旦這樣制裁中國，無論中國反制與否，美國亦會有重大損失。特別是香港，作為國際金融中心，是美國為主的國際金融體的關鍵地區中心，與紐約、倫敦構成全球24小時運作，美國不會貿然動手。

當然，美國對付中國以及香港，最簡單的方法是收編，將中國變成日本、歐盟般。但在香港的顏色革命失敗，中央政府從對美國迷信中醒悟過來，全力維護國家利益。中國上下還沒有出現像日本、歐盟內的極端親美勢力，也與俄羅斯合作，與各國聯合，着力軍備和建立國家安全體系，美國是無空子可鑽。

因此，美國要摧毀中國的自主力量，便只能像對付俄羅斯那樣，用制裁削弱其反抗能力，然後用軍事壓力迫使其投降或將政權推翻。在對付俄國時，美國已用部分切斷SWIFT連接的方法。當美國轉而對付中國時，怎不會用對俄的手段呢？更因中國比俄國強大，財力軍力不易壓倒，美國必然採取更極端的手段。香港是中國對外最薄弱的防線，自必是美國首攻之地。

中央政府能寄望的是美國對付香港會採逐步加強的策略，以此威逼內地。一是擴大對在港企業、個人的制裁，強化二級制裁威脅，形成一個頗大的制裁範圍與網絡，排斥內地在香港的力量，威嚇港人投降、變節或外逃。既打擊香港作為中國的國際金融中心作用，也摧毀香港本地的信心和海外對香港的信心，重挫中國的對外金融經貿關係。二是在此之後，對香港的金融體系施加制裁，針對內地銀行在港和經港業務，妨礙內地、本地及駐港海外企業經港的金融業務，讓美資銀行為首的西方金融機構擴大在港業務，使它們更易控制香港金融與經濟，隨時可應美國要求突加封鎖，中斷香港的金融運作。

三是與此同時，美國可以各種理由，對個別內地金融機構實行切斷SWIFT連接的制裁，對香港與內地進行有限的攻擊，也進一步增強西方銀行在港的主宰力量。四是當中美開戰，撤走西方金融機構（預早把在港的資產、客戶存款等夾帶而逃），全面切斷內地及香港與SWIFT的連接。

在切斷SWIFT連接前，現有的金融制裁、二級制裁已足以把香港金融與經濟打個天翻地覆了。