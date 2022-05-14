天主教香港教區退休主教陳日君因涉干犯《港區國安法》被捕後，美英等西方國家一片狂呼亂叫，美國國務院「強烈譴責事件」，英國國務大臣聲稱「事件不能接受」，歐盟外長、加拿大外長、澳洲外交部表示「關注事件」，台灣則「發起抗議行動」……

世界反華勢力如此大陣仗的聲援反中亂港分子和他們的代理人，陳日君獲得的待遇僅次於黎智英，這不在於陳日君的「宗教地位」，只在於他的「政治地位」；陳日君在香港宗教圈子和民間社會有「政治主教」之稱，他是談笑必反中、往來皆政客的。當年，美國駐港澳總領事館一份文件中，把李柱銘、黎智英、陳方安生、陳日君、李鵬飛尊稱為泛民「五老」。

李鵬飛已故，若有人填補這名單，湊齊「五老」的話，大概非公民黨主席梁家傑莫屬。現在這「五老」，李柱銘、黎智英、陳日君都難逃法網，就剩下陳方安生和梁家傑還逍遙法外——眾目睽睽之下逍遙法外。幾年前央媒把黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁稱為「叛國禍港四人幫」，其實更準確的說，應該把何俊仁換為梁家傑。

在反中亂港集團中，梁家傑的地位和作用絕對比何俊仁高，然而何俊仁早已入獄，梁家傑還在逍遙；而比何俊仁、梁家傑地位和作用更高的陳方安生也還在逍遙，這是咋回事呢？這大概是陳方安生比較奸狡吧。

陳方安生在港英官場和特區官場混之有年，左右逢源，但混着混着，露出了她是英倫培養的頭號餘孽的真實嘴臉，她脾氣還挺大，一看勢頭不對就劈炮唔撈，跑到體制外和反中亂港勢力打得火熱。她是有政治鬥爭經驗的，也是很惜身的，涉嫌犯法、衝鋒在前的事，她避之則吉。不過有些時跑到外國「唱衰香港」，裏通外國的危險性她是估計不足的，反修例黑暴中她跑到華盛頓和美國副總統等會面，呼籲制裁香港，這就危害了國家利益和安全，滾滾天雷就在路上了。