「宣父猶能畏後生，丈夫未可輕年少。」最近一位中國小女孩以流利英語分析俄烏局勢的視頻在網上熱傳，她以《三國演義》中曹操與孫權爭奪荊州的故事作比喻，美國為首的北約好比是曹操勢力，而俄羅斯就像是孫權旗下的江東，烏克蘭則是兵家必爭的荊州。一旦曹操拿下荊州，就可以順江而下，孫權面臨極大威脅，因此寢食難安，心想不能坐以待斃，赤壁之戰由此爆發。今天的俄烏衝突也是如此，北約想在烏克蘭搞東擴，被逼近家門的俄羅斯當然不能坐以待斃，因此爆發俄烏戰爭。

這番簡單類比也許不是十分恰當，但起碼指出俄烏衝突的根源在於北約不斷東擴。最妙的是，小女孩將烏克蘭總統澤連斯基比作管治荊州的劉琮，可謂恰如其分。劉琮面對曹操不戰而降，後來消失於歷史舞台；今天的澤連斯基則淪為美西方的傀儡，下場恐怕也好不到哪裏去。

這段視頻很快也在Twitter走紅，被海外網民譽為「這是俄烏局勢最有智慧的點評」、「比在主流媒體中看到的分析更深入」。實際上，俄烏戰爭爆發以來，西方媒體千篇一律攻擊俄羅斯，當中充斥大量假訊息，幾乎看不到相對理性中肯的分析。這位小女孩的點評別樹一幟，而且合情合理，確實比西方媒體高明得多。難怪菲律賓外長洛欽對小女孩讚不絕口，更稱「這一代中國人是中國乃至世界的希望」。

西方媒體長期誤導世界輿論，將中國形容為專制封閉，將中國人形容為愚昧落後。其實中國國門早已打開，中國人早已走向世界，一位小女孩尚且能洞悉世局縱論天下，中國怎麼可能是專制封閉？中國人又怎麼可能是愚昧落後？反而西方社會的集體智商實在堪憂，在媒體長期傳播扭曲的意識形態和價值觀之下，變得愈來愈封閉、愈來愈反智。西方美其名曰新聞自由，實際上媒體受到資本和權力操控，只有維護本身利益的假新聞橫行的自由，其他不同聲音則被一律禁止。所以，美國侵略伊拉克被視為理所當然，俄羅斯攻打烏克蘭則是罪大惡極，這不正是媒體洗腦的結果嗎？

西方號稱文明社會，但是集體智商似乎還不如中國一位小女孩的智商，可謂莫大的諷刺。德國哲學家斯賓格勒在《西方的沒落》一書指出，每種文化體都有生命周期，西方文明必然走向衰落，顯然正在應驗。