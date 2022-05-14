港大醫學院失驚無神向所有師生發出警告，指堅尼地城或鄰近地區可能爆發大規模的群組感染，呼籲本周內不要在區內用餐及進行有需要除低口罩的活動。事件激起市民恐慌，區內食肆剛剛才見起色的生意應聲暴跌。結果，區內圍封強檢暫時只有寥寥確診個案，政府專家顧問兼港大微生物學系講座教授袁國勇不得不認衰，承認港大醫學院的做法值得商榷；惟港大仍然死撐，堅持這是負責任的做法。

神又係你，鬼又係你。港大作為「與病毒共存」的提倡者和「始作俑者」，包括袁國勇在內的多名教授均口口聲聲說變種新冠病毒就像傷風感冒，已成風土病；又說全港已有91%至95%市民打齊針或曾受感染，社會已築起預防重症屏障，7月更可除口罩，為何突然又如發現新大陸一般，僅因為區內污水驗出較高水平，便煞有介事發出警告唯恐天下不亂？最慘是區內小商戶，生意才稍有好轉，如今卻因為港大忽然大喊十，生意一落千丈，有苦自己知，真不知可以向誰申索。

事實上，經過第5波疫情洗禮，港人雖然付出慘重代價，但同時也學會了不再自亂陣腳，變種病毒並非如想像中可怕。何況港府日夜瘋狂谷針，現在不打兩針已寸步難行，及至本月底更須打齊3針，高接種率加上專家估計全港已有400萬人染疫，到底港大還有甚麼必要大驚小怪，無端白事製造恐慌？

香港所有經濟數據均受嚴苛社交距離打擊而紛紛尋底，只有失業率不斷飆升，貴為香江第一學府，好應該致力推動香港生活復常，讓經濟重回正軌，讓市民安居樂業，而不是添煩添亂。一味大喊十，一味自己嚇自己，搞得全城上下神經兮兮，寢食難安，這樣下去，香港永遠無法跳出愈防疫愈無抵抗力的怪圈。