近日，世界衞生組織公然跟中國唱反調，指出北京面對新冠肺炎疫情，採用「動態清零」政策，措施不切實際，必將難以維持下去。

世衞未必是不安好心，或許他們也替中國焦急，目前全球各先進地區都走向開放，逐步解除禁疫令，商客來往，貨暢其流，經濟活動已暫趨正常。如果獨剩中國閉關自守，動輒封城禁足，世衞擔心，這終非長久之計。

其實，中國的禁疫令是早晚會開放，但不是在此時。中西方的思維方式不同，西方人過去表面上很重視生命，就算一隻小狗不慎陷入土坑，也可以勞動幾十人沒日沒夜地去搶救。搶救過後，他們就對外宣傳西洋文明是如何崇高偉大，如何珍視每一條生命的價值。我年輕時也曾信以為真，如今長大了，才知道那不過是洋人裝點門面的把戲。

面對新冠疫情，歐美地區就連人命也視如草芥，更遑論其他。疫情爆發兩年多以來，英、德、法等幾國，動輒死者十多萬人，美國則上百萬人，但是主政者根本無動於衷。在死者纍纍的日子，白宮前主人特朗普還天天去打高爾夫球，現任英國首相約翰遜更一次又一次違規去參加派對。待全國該染疫而死的人，大部分都應劫而去之後，政府便急急開放門戶，迎接各地商旅，繼續大做生意。

中國卻不然，內地平時不愛做騷，沒刻意去製造太多人道主義的宣傳畫面。咱們嘴上不多說，現實上卻踏踏實實地做出來。假如今天在新冠疫情下開放門禁，中國最少要失去上150萬條人命，西方人或許不在意死人多少，我們卻十分在意。

生命無價，為了保障國民的安全，看來北京還是會將「動態清零」政策堅持下去的。