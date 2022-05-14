美國國務院近日修改一份美台雙邊關係的概要，刪去「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等表述，新增「美國長期奉行基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證的一個中國政策」等內容。美國對台灣問題上下其手，故布疑陣，玩的是「唔怕你精、唔怕你呆，最怕你唔來」的請君入甕招數，欲對中國施予以烏耗俄的舊套路。

是次改動不選美方政策文件動手，而借國務院官方網站來試水溫，報道指在48小時內記錄到4次頁面調整。一般來說，官方口徑絕少是左改右改搞一大輪的，何況報道指事發於5月8至10日間，4次調整時間分布早、午、晚，這究竟是國務院的辦公時段，抑或在鋪路有需要時託詞遭黑客入侵？

拜登政府對待「最嚴峻的競爭對手」──中國，總是一手硬、一手軟，喜以試探、挑釁、麻痹的方式來操作。美方刪去一貫的表述，讓台獨分子如同打了雞血般亢奮，固然是中美博弈的一招硬功，但美國國家情報總監海恩斯於差不多同一時間，在國會參議院軍事委員會作證時表示，中國大陸寧可和平接管台灣，則又是一招軟功，與其說是美國領導層立場仍分歧，不如說是買齊大細兩邊，情況就如拜登說要協防台灣，白宮隨即澄清對台政策未變，互扯貓尾，黔驢獻技。

美國中期選舉日漸逼近，拜登壓力倍增，民眾擔心通貨膨脹甚於新冠疫情，華府考慮降低甚至取消對中國進口貨的關稅，藉此降低美國商品的價格，山姆大叔既欲解決國內通脹，也順帶修補對華關係，惟近日又有報道指拜登在華盛頓接待東盟國家領導人，商討台灣議題。美國的意圖已是十分明顯，最好惹毛北京，讓其對台先行動手，跌入輿論下風，否則繼續大搞小動作，國內國外撈取政治本錢。