虛假資訊氾濫成災，滋事分子杜撰謠言，企圖讓社會陷入信任危機，導致民意兩極化與社會撕裂，嚴重威脅社會安寧與穩定。8‧31太子站沒有人死亡；「爆眼女」沒有爆眼；網上流傳立法會就實施禁足令進行點票，引致市民恐慌搶購，都證實是「假新聞，真煽動」，直接煽動仇恨，破壞社會安寧。

警務處處長蕭澤頤曾指，假新聞和假消息對年輕人影響深遠，近年社會充斥假新聞和假消息，他形容整場黑暴，其實基本上是一個謊言共同體。

儘管《港區國安法》已實施近兩年，但虛假資訊仍未有退減迹象，除破壞治安，亦阻礙抗疫工作。政府已循不同方法與之對抗，惟欠成效，部分媒體與人士仍從各途徑鑽空子，製造恐慌，分化社會。

筆者早於2019年已跟進虛假資訊問題，當年當局已指正在研究，但到現時仍在研究階段。針對危害公眾安寧、公眾利益和公共衞生的虛假資訊，政府應急市民所急，盡快立法打擊。現時全球不少科研團隊已利用人工智能及大數據，研發自動識別新聞真偽的程式，政府亦應與民間組織或大學合作，善用科技核查及公布虛假資訊。

全球視野下的互聯網已進入「大安全」時代，網絡安全的威脅與挑戰愈來愈大，已從資訊安全擴展到民生安全、社會安全、經濟安全、基礎設施安全、城市安全，乃至政治安全。我國已把加強網絡安全保護、加強網絡安全基礎設施建設等寫入「十四五」規劃。因應地緣政治風險日增，外國勢力對香港虎視眈眈，要維護國家安全及本地安寧，就必須保障本港的網絡安全，港府應盡快就網絡資訊安全進行立法，大力打擊虛假資訊。