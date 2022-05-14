回歸近25年，歷屆特首無不把房屋問題視為「重中之重」，然而，呼喊了這麼多年，「房事」問題依然解決不了，而且愈等愈久，劏房戶想「房事暢通，生活輕鬆」，不再屈室求全，未來一段日子恐怕難以實現！

今屆政府繼續發揮「講就天下無敵，做就有心無力」本色，一味靠吹，依家就快燈火下樓台，一大堆美言浮語，都被雨打風吹去！老朽白髮空回首，但見明日大嶼，天上空有行雲，偶有海鷗飛過。唉！房委會日前公布，截至今年3月底，一般申請者嘅平均輪候公屋時間攀升至6.1年，長者一人申請者嘅平均輪候時間為4.1年，兩者同創1999年以來新高。等上樓，基層真係望到頸長眼出血！

呢，曾有建築師參考世界其他地方，指聯合國早於1991年已提出住屋權嘅概念，並喺2009年嘅報告再次闡述適切居所嘅要求，包括穩定居所、提供基本嘅設施、負擔能力、適合的居住程度、住屋機會、地點、文化共融等。現時香港唔好話「籠屋」，即使劏房，有所謂「廚廁合一」、「上床下廁和廚房」嘅另類設計。

講真，香港呢個大都會，同聯合國所列舉嘅最低住屋標準目標，確實仍有一大截距離！「廚廁合一」更離「安全尊嚴」嘅住屋概念十萬九千里！

香港嘅劏房問題，連阿爺都覺「拮眼」，忍唔住揚聲要港府解決呢個深層次問題，可惜港府又係「好好好，睇唔到」；有房委會委員則預計下季公屋輪候時間會再升，或需等到2027年才會回落。大哥，生命有限而流年易逝，有論者認為政府停運多間方艙醫院，大可將其改建為過渡性房屋項目，可將有獨立廁所嘅方艙醫院優先改建，以助紓緩基層輪候公屋嘅壓力，老朽認為事急馬行田，可以接受！