近年發泡膠箱被內地供應商普遍使用作包裝盛載蔬菜，一般來說，早上貨物到港，在晚上貨車司機便會回收發泡膠箱到內地循環使用。受新冠肺炎疫情影響，內地停止回收發泡膠箱，擔憂成為「播毒」工具，令本港發泡膠箱為患，區區湧現白山丘，衍生了公共衞生、安全和環保等問題。

有化學專家指出，發泡膠極易燃燒，火勢蔓延得很快，並會產生有毒的苯乙烯氣體，造成眼睛刺痛及呼吸困難等情況，期間亦會釋出一氧化碳，吸入後隨時暈倒，呼籲市民遇上這類火警，即時逃生保命。去年11月22日，油塘一個清拆中的冷藏倉庫發生奪命大火，工人使用風煤樽切割，當時火花四濺，燒着附近發泡膠肇禍，火勢迅速蔓延，造成工人一死一嚴重受傷。

今年3月10日，葵涌七號貨櫃碼頭有一批擺放在路邊的發泡膠箱起火，火勢猛烈，大量濃煙席捲半空，事件中無人受傷，調查相信有人不慎留下未熄煙蒂所致。4月6日，深水埗一天橋底位置有大量發泡膠箱等雜物起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空，消防到場將火救熄，起火位置的行車天橋底嚴重熏黑。

發泡膠箱之患出現很久，除了消防及環保問題之外，亦存在危害公共衞生的高危情況，發泡膠箱滯留各區街市或行人路上，形成一道道發泡膠箱圍牆，本港微弱的回收力量，遠遠追不上目前急速發展的「膠災」，棄置堆填區或是唯一出路。

最近，本港隨處可以看到大量老鼠肆無忌憚，活躍在發泡膠箱圍牆下，發泡膠箱內剩餘的食物和垃圾為老鼠提供了生活所需的資源，增加其繁殖率，老鼠在橫街後巷玩捉迷藏，容易造成「鼠疫」傳播細菌；而且發泡膠箱也容易孳生蚊蟲，嚴重破壞公共衞生，損害市民的健康。

事實上，政府去年花費了超過7億元公帑，仍然滅鼠成效不彰，年來收集死鼠及捕獲活鼠僅約6.7萬隻，平均花一萬元捉一隻老鼠，成本效益備受質疑。更有報章揭發食環署人員沒有嚴正執法，對違例放置發泡膠箱阻街的人，隻眼開隻眼閉，變相助長了發泡膠箱圍城的歪風。

根據《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，一經定罪，可被罰款5,000元或監禁3個月。

為了維護公共衞生、安全、環保和市民的健康，特區政府責無旁貸，必須正視發泡膠箱圍城的問題，做好跨部門的協調，積極解決面對的種種危機，包括改善消滅蟲鼠的策略和方法、發泡膠箱儲存、防火及回收、加強監管巡查執法等，並加大宣傳教育，及追究疏忽職守的執法人員。