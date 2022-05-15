世界視線：華府想搵東盟笨　杯水車薪點夠分

烏克蘭局勢膠着之際，美國總統拜登已急不及待插手亞太局勢。他上周在白宮接待多名東盟成員國領袖時，承諾提供總值1.5億美元基建、安全和抗疫援助，以示華府仍然聚焦印太地區和組建統一戰線應對中國的決心。說白了，就是讓東南亞國家為美國利益衝鋒陷陣，但報酬只有區區的1.5億美元。對比下，美國最新又打算給烏克蘭送上400億美元援助，華府不覺自己出手低得可笑嗎？

華府對東盟的援助，包括向該區投資4,000萬美元建設清潔能源基礎設施、6,000萬美元用於海事倡議、1,500萬美元來應對新冠疫情，額外資金將協助東盟國家制訂數字經濟和人工智能法律。拜登向東盟送上「慷慨」援助後振振有詞地說：「我們努力確保10億人的安全、繁榮和尊重人權的重要性。」用所謂的1.5億美元保證10億人安全，真是貽笑大方，令人不禁問句：每人15美仙可做甚麼？

此外，拜登利用這次峰會推銷「印太經濟框架」。該框架純粹為彌補特朗普政府退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）遺下的印太戰略空白，其內容亦只向東盟國家提出提高勞工標準要求，並沒提供進入美國市場作為回報。如此蝕本生意，想也想到東盟必然「耍手兼擰頭」，也難怪一眾列席的東盟領袖，面色看來都不太好。

中國和東盟的2020年貿易額超過5,000億美元，中國對東盟直接投資逾160億美元。白宮希望藉援助拉攏東盟，防止它們繼續向中國傾斜，但1.5億美元的小恩小惠，與東盟和中國的緊密經貿關係相比，無疑顯得極為蒼白。難怪不少東盟成員國「畀說話」拜登聽，指美國應與東盟採取更積極貿易和投資議程；柬埔寨則表明即使美國投資不斷增加，也不會在中美之間做選擇。

華府拉攏東盟除了出手低外，更打算將他們拉進俄烏這趟渾水。不安好心的美國眾議院議長佩洛西，在會上鼓勵東南亞國家反對俄羅斯侵烏。東盟內部各國宗教、種族、意識形態不同，但能和平相處幾十年；反觀美國所到之處，就沒有一片淨土，只望華府不東來搞事，東盟就已經「阿彌揭諦」。