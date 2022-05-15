功夫茶：盜片偷料播鹹嘢　網絡平台無王管

抬棺甩褲，就話失禮死人；之但係好似YouTube分享網站一直為人詬病，皆因其頻道影片，屢涉誹謗侵權，誨淫誨盜，加上斂財無道，廣告短片又涉「掛羊頭賣狗肉」，美其名「教學」，實則裸露如同「四仔」，確實教壞細路！

呢個無良頻道一片烏煙瘴氣，直頭丟人現眼！其影片充斥色情、誹謗、侵權、暴力、血腥、歌頌黑社會、美化蠱惑仔乜都齊！其頻道根本缺乏審查，當中涉及本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻誹謗東方嘅多段影片，條屎坑蟲用口放屁，生安白造，呢啲含血噴人、惡意中傷嘅影片，部分至今仍可在該平台觀看！計功夫茶話，YouTube直頭係屎坑關刀，又臭又髒，不能聞，更不應容許佢亂咁舞！

呢，東方傳媒機構屢成侵權受害者，旗下《東方日報》及《東網》內容更屢喺未經同意情況下被YouTube頻道上載，由於記者搏到盡去採訪，有料到，就經常畀佢哋「原汁原味」咁盜取當自己嘅「家常便飯」，以逸待勞，公然侵犯知識產權，同偷竊完全冇分別。呢嗱！近日又有一個主打娛樂新聞嘅頻道叫「娛樂放送」，總數185段影片竟直接從《東網》盜取，明目張膽侵犯知識產權至此，認真沙膽兼無恥！

《東網》一向精益求精，做到版面sharp醒！一直努力不懈改革嘅「繽FUN星網」呢個一站式娛樂、消閒資訊平台，緊貼娛圈大事，一眾藝人去向、日常生活、感情動態、衣着品味、性感水着，甚至一些八卦趣聞逸事等，更因影像玲瓏，拍攝角度刁鑽，無不適耳目之觀，令讀者忍不住每日追捧，睇到笑口常開，心情愉悅。

各位，好嘢多人欣賞、讚好係必然嘅！之不過又惹來網絡宵小見獵心喜，今趟呢個「娛樂放送」放送啲乜春吖？其頻道全數影片均為東方所有，呢個頻道喺台灣開設，明顯想逃避侵權刑責。有大律師指如不採取行動追究，變相助長侵權罪行，建議東方向海關落案，由海關與台灣執法部門聯繫，謀求執法處理，提告有更大成功機會。

有道是「跟着好人學好人，跟着喃嘸學拜神」，跟着YouTube頻道，除咗學「四仔」裸露教壞細路，就係侵權盜用牟利壞風氣！本報屢向警方和電影、報刊及物品管理辦事處作出舉報、投訴，可惜並冇受到應有注視，部門執法慣性拖延，遂令YouTube啲宵小鼠輩有恃無恐，販淫賣賤無底線。

今「娛樂放送」赤裸裸盜取東方知識產權叫「放送」，發你個雞瘟就有！香港一味強調係法治之都，有法必依，執法必嚴，咁網絡平台豈能任蛇鼠橫行無王管？