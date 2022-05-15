正論：熔斷機制應取消　振興旅業不容拖

Omicron變種病毒無孔不入，沒有一地能禦，唯一值得慶幸的是，其傳染力雖強但殺傷力相對減弱，全球多個國家和地區亦借此實施防疫退場機制，開放邊境，重啟經濟。偏偏只有香港，自詡國際航空樞紐卻堅持閉關自守，航班熔斷機制至今未肯取消，嚴重窒礙旅遊業復甦。

可以看到，自港府於4月1日取消9國禁飛令後，航班升降量終於有所增加。今年3月，抵港客機架次及經機場抵港人次分別為4,935和16,500，按年減少7.2%和22.3%；到了上月，抵港客機架次增至5,160，經機場抵港人次更大幅上升至55,500，航空業終於見到曙光。很可惜，儘管港府於5月1日放寬航班熔斷機制，但至今仍然未肯全面取消，有關機制仍然深深困擾航空公司和訪客。

日前的立法會會議上，多名議員關注到港府會否取消熔斷機制。有議員直指，一日仍有熔斷機制存在，外國航空公司都不會恢復一些已經停飛的航線，何況熔斷機制只是熔斷航空公司飛機，而非熔斷那個國家，根本沒有防疫作用。惟食衞局局長陳肇始一味耍官腔，重複外地疫情仍然嚴峻的廢話，堅持不肯全面取消熔斷機制，只強調自放寬入境防控措施後，暫未有航班觸發熔斷機制云云。

一班等收工的廢官無心戀戰，當然是多一事不如少一事、少一事不如不做事，指望林鄭政府大刀闊斧為航空界鬆綁振興旅遊業，無異於緣木求魚。然而，航空業和旅遊業關係到很多周邊行業，包括運輸、物流、餐飲、酒店、零售、娛樂等，牽一髮動全身；當鄰近地區早已解除門禁，歡迎外國旅客入境，只有香港仍然畫地為牢，令外國訪客和航空公司望而生畏，競爭力此長彼消就是必然結果。早前國際航空運輸協會狠批港府防疫規定僵化，香港再非國際航空樞紐，其總幹事更形容香港「已從航班地圖上消失」，顯然不是無的放矢。最不堪的是，國際航空樞紐地位不保也就罷了，本地經濟持續尋底，失業問題不斷惡化，才是最不堪設想。

實際上，不僅熔斷機制令人卻步，入境後的隔離檢疫制度亦令許多訪客對香港打退堂鼓，熱衷外遊的香港人兩年半以來過着「禁足」生活，原因正在於港府寬嚴無度的檢疫制度。正如多位專家指出，隨着本港疫苗接種率大幅提高而染疫人口料達數百萬之數，社區短期內已建立免疫屏障，即使有變種病毒亦未必引致另一波爆發，只要抵港人士已完成接種疫苗，在機場檢測結果為沒染疫的話，便可改作居家檢疫，航班熔斷機制無甚作用，大可取消。無奈言者諄諄，聽者藐藐，港官言必稱尊重專家意見，到頭來卻不脫怕事避事心理，致令香港儼然自我孤立。

必須指出，本地生產總值在今年第一季按年收縮4%，當局不得不調低全年經濟增長預測，加上零售業總銷貨價值、食肆總收益價值等數據皆全面向下，香港再沒有活水打救，後果堪憂。新政府必須訂出通關路線圖，解除門禁、重振旅業已不能再拖。