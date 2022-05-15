星鏈武器化的文章刊出後，有讀者提醒，特斯拉汽車在地球上配合太空的星鏈才令人擔憂。確然，事實上美國是在推行全面的立體戰爭，任何一個領域可以的話，它都會將之武器化。從美國殖民者對北美洲土著的種族滅絕、文化滅絕的長期事例看，也還有其他罄竹難書的事例，以這些白人殖民者為骨幹的美國是沒有甚麼底線，也不會受制於他們的宗教與道德信仰，後者不過是惡行的藉口與掩飾吧！

電動汽車的發展，實際上每一部汽車都可以成為獨立的通訊系統，也因此可接收通訊的指令。通訊的能力、機制與指令系統可以用各種方法隱藏，製造商可以利用這些系統，遙控汽車行動，一如無人汽車的指揮方法，卻可擺脫汽車擁有者與使用者，在需要時才起動。而且一如星鏈衞星，既可以是集中控制、指揮，同步運作，也可以分散地以小組形式遙控少數汽車，按指揮行動。

這樣隱藏於汽車的控制系統，與星鏈衞星可自動連接上，一是讓衞星可以跟蹤汽車的位置；二是可以通過衞星通訊，讓美國可以遙控執行任務。衞星的通訊技術已經可以辨認人面及其他指標，可以用衞星通訊中介連上導彈或其他炮火，針對個別人物進行暗殺，烏俄戰場上已證明這項功能。汽車也可脫離駕駛者的控制，借助車上電池，變成無人駕駛的自殺式爆炸、起火武器，進行特定攻擊。最簡單的是使汽車失控，製造交通意外，也可破壞平日及戰時的陸上物流。

在低太空，星鏈衞星可形成壟斷軍事力量；在地上，例如在中國數十萬輛的特斯拉汽車在各地行駛，交戰時，便會變成為陸空夾攻的龐大武器網絡，滲透至各個角落，不易防禦。

中國正要求政府部門改用國產電腦，目的是防範外國製電腦有特殊的後門裝置，使美國可以遙距進入和控制，國外製造的手機亦同樣有這個問題。近年西方已從內部暴露出美國利用電腦電訊裝置、軟件和衞星系統對全球監控。星鏈衞星與特斯拉成為美國軍方武器工具，絕不意外。

事實上，美國政府的生化實驗室與大藥廠勾結，美國飛機製造商的軍工性質，在在證明美國軍企合作，不管甚麼企業自主權、市場自由，一切為了戰爭勝利，一切為了大企業的暴利。二者是你中有我，我中有你，也才是美國資本主義的本質。