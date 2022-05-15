香港中文大學校長段崇智，雖然獲得了3年校長續約合同，但日子很不好過。「藍營」在一位香港副國級政治人物質疑下，要和他「這事沒完」，要調查這宗不合規矩、「似有陰謀」的事情，要取消續約合同，讓段崇智約滿走人。

最近，有兩名立法會議員要求在立法會教育事務委員會討論事件。委員會主席梁美芬說，現階段會要求教育局提交報告，要求教育局和大學教育資助委員會就各大院校校長選拔程序，以及各大院校是否均有立法會議員作為校董會成員等，作出總結報告。梁美芬說，一定會跟進事件，立法會教委會有權調查。何君堯議員則表示，立法會教委會現時的處理方向未嘗不可，距離中大與段崇智續約尚有一段時間，故有方法推翻決定。何說：「甚麼合約簽了都可以解除，只是錢解決。」

一忽兒「段狗」、一忽兒「段爸」的段崇智，續約之事這些天掀起風波。輿論強烈質疑段崇智在反修例黑暴中表現拙劣；質疑中大校董會在處理續任一事上，無成立專職的遴選委員會及廣泛諮詢，只是一些人火速決定，不尊重市民及3名立法會議員董事反對；質疑時任中大董事會主席梁乃鵬的表現；質疑當年中大董事會也是縱容庇護黑暴學生；質疑他們現在要搶在現屆董事會期滿之前和段崇智續約，不惜搞黑箱作業，玩陰謀詭計……

這件事的嚴重性在於，《港區國安法》已經實施，中央全面管治權正在落實，「愛國者治港」的原則要不折不扣的貫徹，在此形勢下，有一股勢力竟要把和支持黑暴脫不開關係、政治上十分可疑的人保護起來，讓其繼續掌權，居心何在？

他們也知道，讓段崇智續約不合時宜，會遭到反對，於是採用陰謀手段，突然襲擊，先斬後奏。他們的確一時得逞了，然而他們低估了「藍營」的決心，低估了中央在貫徹「愛國者治港」原則時，「眼睛裏是不揉沙子的」！