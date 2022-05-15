網絡世界無王管已非甚麼新聞，侵權偷片抄料乜都齊，東方傳媒機構更屢屢成為受害者。旗下《東方日報》及《東網》多次被美國Google旗下影片分享網站YouTube頻道上載未經東方同意的獨家圖片，以及盜用網頁新聞內容，有關網站毫無成本卻坐收大量點擊和利益，每次都要東方勞師動眾循法律途徑討公道，Google對YouTube的規管始終未見改善，港府更是話之你。

最新的例子，YouTube一個名為「娛樂放送」的頻道又被揭發所載內容全部來自《東網》「繽FUN星網」視頻。事實上，網上侵權未及現時猖獗的時候，過去已有「東方做，蘋果盜」的情況。東方早年曾入稟高院，列舉在過去一段短時間內，蘋果39次侵權事例，要求高院頒發聲明、禁制令及賠償東方的損失。最經典是1996年10月，毒果擅自盜用當時在東方旗下的《東方新地》所刊載「王菲懷孕乘飛機」獨家照片和雜誌封面，然而司法偏幫反中亂港毒媒，毒果雖被判侵權罪成，但僅需賠償數千元，堂費更要由東方支付。

一雞死一雞鳴。如今毒果已成過去，又到網絡平台侵權肆虐。別看美國又好，港府也罷，言必稱重視版權持有人權益，其實講一套做一套。東方全力以赴做好各類新聞，當中付出大量時間精神心血，但網上侵權毫無成本，隨便將東方心血據為己有牟取利益，版權持有人反而沒有保障。

高官說過，網絡不是法外之地，甚至有意為《網絡安全法》立法，說的比唱的還動聽，但實情卻是對於網絡亂象視若無睹。除侵權外，YouTube公然容許頻道播放「冇格四仔」，港府聽之任之。這就難怪青少年輕易受到網絡不良資訊荼毒，動輒走上犯罪之途，說到底港府正是推手。