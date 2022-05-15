2019年反修例風波後，反對派的頭面人物成立「612」基金，四出募捐，用以資助曾參與暴動者的生活開支以及訴訟費用。

自從2020年6月訂立《港區國安法》之後，京港政府三令五申，指上述一類是非法組織，但基金的幾個負責人，一度置之不理，直至2021年8月，才老大不情願地將組織解散。此舉距離《港區國安法》最初的實施日子，已是一年有多。

正所謂「出得嚟行，預咗要還」，日前，「612」基金的負責人終於報應現前，主事者逐一被捕，年紀最大的一個有90歲，他退休前，曾任天主教香港教區的主教。本地「黃絲」以至西方反華者由是大做文章，說京港政府不近人情，就連九旬老人都不肯放過。

其實，真正不通人情、事理的，是一眾香港「黃絲」。阿爺不但重情，你若然懂得跟他相處，會拿捏進退之道，老人家甚至是蠻好欺負的。情形就像現實中的一些老爺子，可能早年當過大將軍、大元帥，神威凜凜，讓人望而生畏，但老來最能欺負他們的，往往就是孫子、孫女。有時候，小孫兒抓着爺爺的鬍子猛拉，老人家被拉痛了，臉上還是樂呵呵，這就叫憐愛。

不過，若然孫兒們傻不楞登，以為從此就可以無底線地捉弄爺爺，進而把老人家的鬍子燒掉。要是這樣，就是你自己找死，後果如何，也都怪不得誰了。

香港不少「黃絲」都像那些傻孫子，得寸進尺，更以為京港政府會永遠無限度地退讓，到頭來，這幫人當然要大吃苦果。看來，還是那位有「民主阿婆」之稱的反對派領袖聰明，她是知機者，懂得適時而退。如今她已年過八旬，不是仍在逍遙度日嗎？