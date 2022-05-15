英國傳媒日前報道，約翰遜政府計劃裁減9.1萬個公務員崗位，佔原有規模的20%，預計每年可節省35億英鎊（約336億港元），用於推行減稅等措施。首相約翰遜因派對門醜聞、保守黨在地方選舉中嘗敗績而備受下台壓力，想到向公務員開刀，就算不能挽救低迷的民望，也可給下手埋地雷，盡展英國人的虛偽、陰險之餘，亦凸顯了公務員就像血液裏的白血球，指數過高或過低均是種毛病。

英國計劃裁減兩成公務員，也不認為政府會因人手短缺而冧檔，可想而知冗員何其多。香港的公務員體制沿襲自英國，港人對公務員的官僚成性、嫌煩懶做早已不陌生，有流亡英國的KOL抱怨當地公務員態度散漫，可見二者乃一脈相承，這種公務員團隊根本就是林格曼效應的代名詞，人數愈多，各人出力愈小，只知蠶食納稅人的血汗錢。金毛獅王的大裁員計劃雖然有政治盤算，但亦不失為替國民出頭的德政。

英國當年到殖民地執行管治工作，「兩百名英國軍官就能控制兩億印度人」，如今回看這被新加坡建國總理李光耀引述印度友人形容的「太不可思議」一幕，可能只不過出於有幸獲准進入體制內替英國人監工的被殖民者，渴望有朝一日也能封爵，於是才發憤圖強工作所順帶而來的邊際效益，當後來得知此曲不彈久矣，當下放軟手腳，伴隨而來的當然是行政失當、推諉卸責、效率低下。

公務員團隊過於龐大，冗員太多，會坐食山空，希臘政府當年欠債3,000億歐元終致破產，便被批是公務員佔全國人口一成，佔就業人口22%，遭尾大不掉的公務員隊伍所累。本港公務員不論工作表現定時加薪，長俸開支亦逐年上升，這班人是否物有所值？審計署及申訴專員公署的調查報告已然回答。