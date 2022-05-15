本港近年出現離港及移民潮，過去兩年，淨移出人口逾12萬，而去年第4季以永久離港為由提取強積金的申索宗數為8,700。據悉，部分人在提取強積金後仍享有公共福利資格，包括獲發放公共福利金和醫療券，有人更保留公屋單位，亦照申領政府的消費券。

近年政治內耗不斷令人厭煩，不少港人對香港前景失去信心，亦有父母認為教育制度令子女承受太大壓力，希望移民讓子女從小在外國讀書。而一群長期在港工作的外國人，亦因本港防疫措施嚴謹，影響生活，而選擇離開。選擇移居其來有自，筆者不予批評論斷。但選擇遠走他鄉的同時，又繼續享用本港納稅人辛勤勞動所帶來的福利，「攞晒兩邊着數」就於理不合。

港人離港獲外國國籍，是否可保留香港永久居民身份，回歸前曾有討論，因當年的特殊情況而沒有處理。但回歸已多年，政府不應不聞不問。當局日前回應質詢時表示，強積金計劃、公共福利金計劃、長者醫療券計劃及公屋分配各有其政策目的、資格要求及運作規範，而服務對象的個人資料私隱也須受到保護，相關政策局及部門並不掌握以永久離港為理由提取強積金後仍繼續領取公共福利金、醫療券或入住公屋單位人士的資料。政府如此說法，實在令市民難以接受。

社會資源有限，尤其是公屋輪候時間已超過6年，政府有責任確保資源用得其所，豈能單以「私隱」、「不掌握」作推搪？政府應掌握居民出入境的大數據作統計，及研究修改法例或規定，訂明長期離港或移民將喪失享用本港公共福利的資格。當然，港府亦應研究居民離港原因，解決問題根源，建設宜居城市，改善教育制度等，才能長久留住人才人心。