掛着嶺南大學副教授名銜的「612基金」信託人之一的許寶強，打着去外國大學就職為名，靜雞雞着草，日前在香港機場被捕，罪名是涉嫌違反《港區國安法》、干犯「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

一人着草，觸發執法部門收網，隨後本在調查中的其餘「612基金」信託人，包括前主教陳日君、前議員吳靄儀、前《立場新聞》高層何韻詩以及獄中的前議員何秀蘭等，均同涉相關罪名被正式拘捕，真是天網恢恢、疏而不漏！

羅馬教廷如熱鍋上的螞蟻，急不及待發出聲明表示關注，要港府須確保所謂前樞機主教的安全云云。殊不知，國安處的收網行動正是最好的提供安全措施的保證。眾所周知，香港是國際特務橫行的九反之地，難保哪一天有人效法或被效法「十二瞞徒」飛天遁地「大飛釣魚」，那麼有關人等的生命安全更難保證。其實，那些曾公開或秘密支持過香港黑色暴亂的國家和組織及後台老闆，顯然都十分着急割席，無非都是擔心黑金輸血真相大暴露。

中國有句名言叫「無糧不聚兵」！「612基金」為何是具標誌性的政治符號？就是為聚暴動之兵募集糧草的「白手套」。正所謂「三軍未動，糧草先行」，試問沒有充足的糧草，可自2019年6月12日開始打一場持續一年多的城市暴動游擊戰嗎？

「612」這3個數目字的政治符號，也是反中亂港和「港獨」勢力在美、英等「新八國聯軍」和「台獨」勢力的支持和策動下，正式吹起黑色暴亂進軍號的標誌性大日子。當日以前是反修例的「反送中」運動，當日暴動以及搗毀立法會大樓後，便正式揭開全面全港性質的持續大暴動，特區政府被迫終止修例，之後區議會更全面淪陷。