港府早前公布用3個月時間，分3階段放寬大部分社交距離措施。政府表示，自4月21日第一階段放寬社交距離措施以來，基於市民及相關業界配合，疫情持續受控，加上由4月30日起，進入相關處所已實施須接種兩劑疫苗嘅「疫苗通行證」要求，是以認為有條件並適度提早喺5月5日起放寬個別措施。

3項提早嘅放寬社交距離，其中一項係餐飲處所同坐一桌嘅顧客，由上限4人提高至8人，堂食延長至晚上11時59分，呢方面最為市民及飲食業界歡迎。之不過，本港疫情雖然回落至每日300宗以下，但短期內恐怕仍難滑落至雙位數，尤其是近日多個地方爆疫，包括元朗火鍋店20多人中招；上環有酒樓疑喺母親節前夕有傳播，至少40人染疫；亦有桌球群組十多人中招。

種種迹象顯示，群組爆疫將陸續有來，惟老朽相信市民經過第5波疫情洗禮，家人朋友中招無數，知道Omicron傳播雖快，但若然打咗針冇重症，在家隔離食吓消炎退燒藥，休息幾天都會好番，也就毋須太過驚慌和焦慮！

事實上，各國為咗通關救經濟，已多作調整，香港喺呢方面自然亦應與時並進，之但係，睇吓香港啲專家眾聲喧嘩，一時一樣，港大醫學院失驚無神喊驚，指堅尼地城污水檢測結果顯示新冠病毒量比最近平均值高逾百倍至千倍，呼籲咪喺區內用餐及除低口罩活動！袁國勇教授就話堅尼地城居民只要打齊針，就不必恐慌！何栢良亦稱只要打齊針，就可以放心外出用膳！

大哥，疫慌以來，政府防疫抗疫政策一時一樣，啲專家講嘢又好似海鮮價，經常變！講真，專家叻唔切，遲早摺！老朽已自求我道，走出焦慮陰霾，今日趁東鐵綫過海段通車，一於去堅尼地城覓食！