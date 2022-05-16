正論：危言聳聽最容易　收緊禁令又冧市

好不容易，第5波疫情接近尾聲，各行各業的禁令正逐漸解除，市況開始邁向復原方向，經過多個長周末假期，人山人海去遊玩，每日確診個案都只是徘徊在數百宗，與之前接連日日數萬宗，確實不可同日而語，香港人心想終於捱過這一關，然而最近又有所謂食肆或桌球群組出現，專家又提出警告將會爆第6波，一切似曾相識，難道又要走回頭路？

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉日前預料，本港處於新一波疫情的風口浪尖，最快將會在兩周後爆發第6波疫情，此言一出，如同當頭潑了市民以及商家的冷水，之前長達數個月的社交距離以及處所禁令，可以說是人人都冇啖好食，禁晚市令到不少食肆流血不止，提早放寬可以吸納母親節的客源，當日所見，無論是食客或職員都展露近月難得一見的歡顏，如果再度因應疫情變化，例如多幾千宗，便立即又收緊禁令，相信不少商戶會立即有倒閉危機。

專家之言，你信不信？其實在第5波爆發之前，不少專家都大致預測了，若不能控制疫情，極有可能會有一場大爆發，個案以百萬計，死傷慘烈，部分市民雖然半信半疑，但行政機關基本上都有跟隨專家之言，而作出種種社交以及處所限制，但結果又如何？第5波始終都慘痛地出現，為不少人留下永遠不能磨滅的傷口，這個政府抗疫千瘡百孔，根本上現階段想疫情斷尾，機會可說是微乎其微，有第6波，幾可肯定有第7波、第8波，無論第幾波，地球依然要轉，市民要搵食，商人要開檔，政府的責任便是不要讓疫情損害市民生計。

香港近幾年的經濟表現，每況愈下，全年經濟增長最新預測下調到1至2%，復甦動力比預期還要疲弱，新一輪消費券的刺激效應比預期低，正如很多人形容只是一道虛火，財金官員還指只要疫情穩步受控、穩住信心，本港經濟可望回穩及稍有增長。這些老掉牙的說話，實在低估了市民的智慧，就算紀錄良好的內地及台灣最近也身陷疫情泥沼中，以香港官員能耐想控住疫情，市民不敢抱期望，但求在疫下仍然搵到食，便於願足矣。

梁卓偉指目前要密切留意海外高風險地區，適時收緊機組人員的免檢條件，更應針對重開的表列處所加強追蹤，例如追蹤患者最近7日的安心出行紀錄及要求處所員工的每日做快測等。這些追蹤措施，令人聯想到政府愛驗污水樂此不疲，但有助防範第5波嗎？這些動作重複又重複，收效有幾多？本港撤銷對美國、英國、印度等9國地區性禁飛令，首月航班升降及抵港人次均見好轉，同期本港疫情卻維持回落之勢，令人懷疑熔斷機制對抗疫的作用。

過去幾年，市民不但出現抗疫疲勞，對專家之言，都有一定程度的厭倦，像梁卓偉指出現時新冠疫苗雖可預防嚴重併發症及死亡，但對感染卻幾乎無效，如同不設防，但另一邊廂，另一位專家顧問袁國勇卻拋出今年內打第5針的「豪言」，市民根本無所適從，無論第幾波，第幾針，最重要還是有飯開，拜託專家們幫不到忙，也請勿幫倒忙！