功夫茶：網絡購物大趨勢　加強監管要有計

互聯網科技發展一日千里，徹底改變咗市民嘅生活模式。以網購為例，以前嘅港人想買嘢，梗係要出街啦；有時為咗買到價廉物美嘅商品，長途跋涉都在所不計！家吓簡單得多，大部分網購平台都提供一條龍服務，click幾click，即時比較到唔同牌子商品嘅優劣，仲可以落單畀錢，包埋送貨上門添！之不過，網購行業飛速發展嘅同時，港府監管未有追上，結果唔單止方便咗市民，甚至連騙徒都可以足不出戶，上網click幾click就呃到錢，大家話係咪吹脹呢！

呢嗱，近日有一位化名為陳小姐嘅讀者，喺網上二手買賣平台睇中咗個風筒，咪同賣家溝通，對方竟然要陳小姐去另一平台嘅網店付款；陳小姐不疑有詐，咪依言照做兼畀錢，殊不知搞咗一大輪，賣家依然遲遲唔發貨；直到陳小姐表明會報警，賣家先肯發貨；點知拆開一睇，喂，水壺嚟嘅；呢啲已經唔叫貨不對辦，根本就係兩樣嘢嚟，陳小姐梗係立即向平台投訴，並且報警求助啦！之但係，原來賣家想喺嗰個平台開戶做生意，只需要電郵地址同電話號碼就夠，即使平台方經已向賣家發電郵要求跟進，相信都係石沉大海㗎啦，惟有就寄望警方，睇吓捉唔捉到人啦！

今次事件充分反映出，港府對於網購行業嘅監管，幾乎係零呀！無論現行嘅《商品說明條例》抑或《貨品售賣條例》，都只係一般嘅消費者保障法例，根本就冇特別針對網上銷售活動；查實消委會一早就呼籲港府引入新規例，加強監管網上銷售行為，仲提供一大堆有力嘅建議，不過港府仲發緊夢，完全不聞不問。數據唔會呃人嘅，去年首季發生嘅網購騙案係1,461宗，今年首季則飆升至1,876宗，足足上升咗28%，都咪話唔得人驚！

講出嚟都幾好笑，港府近年大力發展資訊科技，又話要將香港打造成為國際科技創新中心，但對於網絡罪案不斷飆升，卻始終無動於衷，搞到互聯網變成罪惡溫床！唔單止網絡騙案㗎，仲有啲外國平台趁機宣揚色情、暴力、誹謗，甚至美化黑社會等垃圾資訊，全港市民有眼皆見，唯獨港府喺度裝聾扮啞，助長咗犯罪分子嘅氣燄！

講到尾，想喺一個地方做生意，點可能唔遵守當地法律，就算互聯網企業又如何呢？睇吓內地，中央政府一早對各大電商平台進行嚴厲監管，確保咗平台一方承擔「買賣雙方中間人」應有嘅責任，既保障賣家，又保護買家；內地仲不斷完善有關條文，每當發現有漏洞，都立即修補！話說內地一早起步，幾乎跑到終點囉，港府仲等乜？以往港府立法工作已經夠慢，仲唔起步，未來只會有更多消費者蒙受損失！