世界視線：北約擴張遇阻力　埃爾多安詭計多

北歐國家瑞典及芬蘭申請加入北約只是時間問題，但最大阻力不是俄羅斯，而是北約成員國土耳其有異議。土國總統埃爾多安日前開腔，指控瑞芬兩國是恐怖組織大本營，暗示運用否決權反對兩國加入北約。事實上，詭計多端的埃氏藉機大做文章，在不同方面試探美國反應。

土國曾多次批評瑞典及其他西歐國家對安卡拉眼中的恐怖分子處理方式，包括庫爾德武裝組織及流亡美國的回教教士居倫，其中前者部分成員更是某些國家國會議員。歐美國家不但歡迎異見人士，亦多次批評土國人權狀況。由於加入北約須獲30個成員國一致同意，手握關鍵一票的土耳其遂有恃無恐，在重要關頭主動提出要求，希望除去眼中釘。

在埃氏眼中，庫爾德武裝及居倫背後最大支持者非美國莫屬，因此他的發言是針對美國，企圖試探對方。假如華府放棄支持庫爾德武裝及居倫，相信埃氏不會反對北約接納瑞芬兩國。然而，庫爾德武裝及居倫仍有利用價值，是美國制衡埃氏稱雄中東野心的棋子，不大可能貿然放棄。不過，埃氏早前已不把美國放在眼內，以反恐為名出兵清剿伊拉克境內庫爾德武裝。

為安撫安卡拉，美國正努力協調，最終可能批准總值5億美元的F16戰機軍售案。多家美媒報道，白宮要求國會批准軍售案以確保美國繼續與北約成員國合作。美國企圖透過軍售換取土國支持北約擴張及加強圍堵俄羅斯，但不會改變中東軍事平衡，畢竟仍未鬆綁F35A隱形戰機禁售令。對土國而言，軍售可維持F16機隊戰力並替換有老化迹象的同型機。

土耳其橫跨歐亞兩洲，東端扼守高加索山脈，西端控制黑海連接地中海的海峽，成為俄羅斯及北約的拉攏對象，在俄烏戰爭爆發後更形重要。土耳其雖然在聯合國大會投票譴責俄國，並繼續出售無人機予烏克蘭，但試圖推動雙方和談，亦沒有支持西方對俄制裁，反而尋求與莫斯科保持密切貿易、能源和旅遊聯繫。美國在投鼠忌器下不敢對土國過分強硬，甚至有意拉攏，但先例一開就很容易被對方打蛇隨棍上，隨時得不償失。