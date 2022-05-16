美元強勢，差不多所有的貨幣都對之貶值，人民幣近期更貶了達5%，一直以來的強勢逆轉。美元強，是美國收緊銀根，提高利息，以息差吸引資金，更且是戰爭帶來國際政治經濟不穩，美國還有避險作用。不過，也未必可以用經濟學的常理解釋。國際資金流向受政治影響很大，特別是國際金融愈趨寡頭壟斷的操縱，加上美國政府的操作，可以左右資金流動的方向、步伐，從而衝擊貨幣的匯價。此中還有市場心理因素，頗多羊群心理因素，匯率的波動便可以被放大，並不全依經濟的基本條件。

人民幣貶值，當然有利出口，但中國的出口中，外資比重不小，尤其是加工貿易出口，中國得到的加工費收入遠低於外商收益。中國出口增加可以促進內地生產，製造就業，形成消費。中國出口相當於經濟比重巨大，但自金融海嘯之後，出口比重急跌，中國再不走依賴出口的經濟增長道路，便不需要過度刺激出口增長。

例如人民幣匯率，考慮的便不應僅是降低出口成本傾向貶值，而要從更大的範圍來制訂匯率水平，尤其是中美矛盾惡化，中國從美國賺取龐大的外匯順差，全是美元計價，不過是增加美元儲備的積累，也便加添這些美元或西方貨幣儲備日後的風險。中國在美國的龐大外匯儲備正需要大幅減少，現時卻用貶值刺激出口來反向增加，可大有問題。

相反，中國已顯示出在中美貿易戰中的優勢，不需貶值，反可升值來推高美國的通脹，以打擊美國對中國的壓力。且進口靠人民幣升值，中國正應大力加強進口，而不是削減進口。一是支援新興國家；二是分化美國反華陣營，人民幣升值有利對這些國家大量進口，積累的外匯儲備也可借此機會拋售，減少風險，也有助國際打擊美元的強勢。

人民幣強勢也是社會信心的指標，打擊資金非法外流的方法是加強監管堵塞缺口，減少外流使人民幣匯率回穩。政府進一步在香港的離岸市場打敗外來投機資金，當可穩定匯率，甚或可把匯率恢復貶值前的水平。人民幣回復強勢，對國內外的政治都大有幫助，亦可凸顯出中國的經濟與金融力量，增加國際對中國的信心。

匯率反映的是政治經濟，在當前國際大動盪中，政治更強於經濟。美國可以任意操縱市場，為甚麼中國要死守市場經濟的虛假原則呢？