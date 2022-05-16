香港大律師公會「死親」英美，是眾所周知的，因為它是英國殖民主義統治香港、用英國的那套司法制度、法律法規「法治」香港的「專業組織」。97回歸後，香港的憲制地位發生了根本的轉變，香港成為中華人民共和國的特別行政區。然而，因為實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，英國的這套司法制度、法律法規留了下來，繼續運作。大律師公會也如同往昔，對國家憲制到法治法律和自身地位，絲毫沒有改變的感覺和必要。要說有甚麼不爽，他們是反感和抗拒香港回歸的，是反感和輕蔑中國的憲法、司法制度及法律法規的。

在此思想和立場影響下，回歸後他們一直在幹兩件事，一是自我賦權，試圖凌駕甚至挑戰國家憲法和香港《基本法》；二是他們與反中亂港勢力心心相印，或充當保護傘，或參加他們的政治活動，甚至成立和反中亂港組織宗旨相同的政黨。於是，大律師公會走上了從專業組織到政治工具之路，終於被央媒狠批。

於是，我們看到香港大律師公會日前發表聲明，譴責美國7名國會議員呼籲制裁香港法官。聲明表示，大律師公會深切關注7名美國國會議員在本月3日聯署致函美國總統，促請美國行政機關制裁《港區國安法》指定法官及檢控人員。聲明說，公會對任何地方的任何人士，嘗試干預香港司法機構的獨立運作，予以最強烈的譴責及深表遺憾。聲明又指出，司法機構、法官及司法人員獨立及不受干預地行使其司法權力，是香港乃至全球法治社會至關重要的基石。

表面上看，這些話沒有問題。其問題是，這是一篇針對美國議員要制裁「國安法官」的譴責聲明，但人們看不到這方面的內容，看不到他們對美國議員干預香港內部事務的譴責，他們只是在借題發揮，醉翁之意不在酒。大家記得，每當人們批評他們自我賦權、借司法獨立搞司法獨大時，他們也會搬出這套說詞抗拒之！