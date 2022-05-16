在徹底躺平之下，美國新冠病歿者終於突破100萬大關，平均每327名美國人便有一人染疫死亡，既是人類社會的莫大悲劇，也是作為世界唯一超級強國的莫大恥辱。美國國家大教堂敲響1,000下鐘聲以示悼念，總統拜登更下令全國下半旗5天致哀，並稱每一位死者都是無法替代的損失，每位逝者身後都留下一個家庭、一個社區和一個因病毒大流行而被永遠改變的國家。此番表態似乎聲情並茂，其實無非又是矯揉造作，這種博取眼球和掌聲的政治伎倆，只能騙騙部分無知民眾。假如美國政府真的如此重視人命，何至於落到如斯田地？當初不好好防疫，現在下半旗又有何用？

尤其諷刺的是，美國堪稱最大抗疫失敗國，感染病例和死亡人數都居於世界之冠，卻以抗疫領導者自居，煞有介事舉辦第二屆全球抗疫視頻峰會。而且刻意邀請台灣參與，變相將中國大陸排除在外，政治目的顯而易見。沒有中國大陸參與，能夠稱為全球峰會嗎？到底是為了抗疫，還是為了政治？

美國既然以抗疫領導者自居，理應慷慨解囊，可惜事實並非如此。白宮在峰會前裝模作樣提出追加225億美元應對新冠疫情，其中50億用於全球抗疫，結果被國會擱置，明眼人都知道這是白宮和國會合演的一場扯貓尾戲碼，他們壓根兒不想出這個錢。峰會左拼右湊，最後宣稱籌到30億美元用於全球抗疫，其中美國只承諾拿出兩億美元，相對於其花在烏克蘭戰爭的數百億美元，簡直是九牛一毛。可見在老美心目中，發動戰爭顯然比全球抗疫重要得多，發動戰爭可以賣軍火賺錢，抗疫則是費財費力的事。

有人說，中美抗疫最大差異是，中國政府有強大高效的動員和組織能力，美國政府則是各懷鬼胎互相扯皮。其實除此之外，兩者更明顯的分別是，中國堅持人道主義，重視每位公民的生命安全，美國則是奉行弱肉強食的叢林法則，將人命視如草芥，讓弱勢群體自生自滅。也正因如此，美國從一開始即甩鍋和躺平，中國則始終堅持動態清零。

事實證明，100萬人死於新冠疫情，並沒有觸動美國政客們的麻木神經，反而成為他們政治表演的籌碼。他們喜歡以世界領導者自居，一時搞全球民主峰會，一時搞全球抗疫峰會，除了滿足其虛榮心，最大的作用就是挑起世界對立和衝突。