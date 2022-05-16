一直實施閉關鎖國防疫政策的北韓，終於被變種新冠病毒攻陷。日前公布再錄得29.6萬宗發燒個案，15人死亡，自4月底出現不明原因發燒個案以來，相關個案已增至超過82萬宗，42人死亡。以Omicron超強傳播力的特性，未來情況只會更兇險。金正恩形容為「建國以來最大災難」，並無誇張。

金正恩已明言會「積極學習中國的防疫成果和經驗」，作為兄弟邦，相信中國必會對北韓伸出援手。問題是，北韓本身的醫療水平有限，防疫條件欠佳，加上全體民眾沒有疫苗可供接種，以Omicron摧枯拉朽的威力，簡直無險可守。即使中國願意協助廣建方艙醫院、派遣醫護人員救援，但相對於北韓2,500多萬人口、全無防疫屏障觀之，援助再多亦如杯水車薪，今鋪肯定死得人多。

眾所周知，北韓於兩年前宣布關閉邊境、中止貿易，並且禁止航班入境，據報還對非法入境者格殺勿論。平壤沾沾自喜宣稱，其嚴厲鎖國政策已將病毒拒於門外，惟並未在鎖國期間替人民接種新冠疫苗。即使中國去年主動提供300萬劑疫苗，平壤仍是堅拒接受，還稱疫苗應轉送給更有需要的國家，其「底氣」從何而來，令人摸不着頭腦。南韓尹錫悅政府亦揚言隨時可向北韓送贈疫苗，但以金正恩的性格，接受的可能性極低。

金正恩上場以來，對國際態度強硬，玩弄核訛詐亦十分成功，甚至促成「特金會」，風頭一時無兩。然而，北韓本來就是窮國，醫療、糧食、能源均告急，過去一直有賴中國「照住」。病毒面前，國國平等，強如美國亦死了過百萬人，上海封城同樣搞得一團糟，單靠金正恩之力，北韓無法幸免於難。現在才積極學習中國，顯然已經遲了。