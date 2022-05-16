半年前，印度神童阿南德預言地球上部分地區，將要面臨突如其來的饑荒。當時有朋友問筆者是否相信，我還視作笑話般看待，心想這是甚麼年頭，世界上物資充盈，哪會這麼容易餓肚子。但原來阿南德說得對，而且今趟鬧饑饉的，還不止是第三世界國家，更包括部分歐美地區。

根據調查，如今英國有700多萬人，吃過這一頓飯之後，卻不能保證下一頓是否仍揭得開鍋。當地固然有食物銀行，但是食品供不應求，就算有，回家之後你要將東西煮熱來吃，也未必能付得起能源費。好端端的大不列顛王國，竟然弄得如斯光景，不少香港「黃絲」還終日叨念着要移民當地，真係祝佢哋好運！

香港政府的管治能力不見得高明，本地的窮人也不少，但是捱餓人口的比例，大抵遠不如英倫多。此地背靠祖國，再加上過去累積的財富不少，故社會上物資豐富。

本文執筆前，家中的鐘點傭工告訴我，她家堆積了大量罐頭食物，平均一人有接近20個，吃之不盡，暗示想送我一些。那些罐頭不是傭工自購的，只因她不時到社區組織走動，人家便大把大把的送她。而且她還說，經常會收到慈善機構贈予的抗疫包，裏面有價值數百元的東西，就連維他命丸也有一大樽。

獅子山下當然仍有捱餓的人，但如果他們懂得門路，相信可以找到能幫上忙的慈善團體，畢竟政府和不少機構，還是十分富裕。西方國家本來也不至於弄得餓殍遍野，但他們的不少管治者，不愛把心思放在民生上，譬如英國政府，放下數百萬飢民不管，卻忙於提供大量武器，送去烏克蘭打仗。如此一來，不把國家打窮才怪。