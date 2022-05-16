一個名為「娛樂放送」、顯示於台灣開設的YouTube頻道，自2020年5月19日設立以來，便上載多段由《東網》製作的娛樂新聞，至今累計影片總數達185段，累積觀看次數逾2.2萬次。YouTube對如此明目張膽侵犯知識產權行為竟視若無睹，當侵權放送已變得無法無天，偷竊他人作品還可獲得廣告分成，試問誰還會從事內容開發？最終受害的只會是整個社會。

大家試想像，一個小偷竊取他人財物交予拆家放售，拆家雖得悉那是賊贓卻懶理，把出售賊贓所得向小偷拆帳，小偷盜竊固然違法，兜售賊贓亦無法撇清法律責任。將被盜之物換成知識產權作品，亦應作如是觀。

上述頻道從片頭動畫到畫面水印悉數保留，上載到個人頻道，說不定有人會誤以為此頻道與《東網》有關，否則，若是侵權又豈有侵得這樣攞正牌似的，而平台方負責監管的又豈會在事件通晒天後仍懶得跟進，與YouTube聲稱的「嚴禁冒用他人身份或頻道的行為」相違背。

版權保護的是「想法的有形表達」，其他人未經許可不得擅自複製、使用、分割作品的任何部分，而擁有版權不代表能夠阻止其他人秉持相同想法來製作自己的作品，這樣才符合社會的最大利益。換言之，上述侵權頻道欣賞《東網》的報道形式，大可以找來在地藝人、正妹、帥哥以相同的手法進行拍攝報道，而不是做小偷。雖然YouTube口號「Broadcast Yourself」，在其懶監懶管作風吹拂下，已淪為「偷呃又share」──偷盜他人作品、以不誠實的方式、未經原作者同意下「分享」出去。

自媒體的出現是為了讓人們發表自己的聲音，侵權者與懶監懶管者的所作所為是對自媒體的一大侮辱。