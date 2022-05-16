演出業是香港文化產業重要一環，但近年黃牛黨日趨猖獗，令行業雪上加霜，市民受損，社會受害。最近有人氣團體的演唱會門票炒到癲價，2018年政府曾提出3招打擊黃牛，包括修改法例，將康文署轄下場地如紅館、伊館納入《公眾娛樂場所條例》去執法規管，減內部認購比例，以及推實名制等，但一直未有下文。

個別措施或許會有爭議，例如下調內銷門票比例，從主辦方角度看，演唱會要搞得成、有盈利，贊助商支持很重要，內銷門票可為業界提供營運彈性，爭取贊助商支持。至於實名制亦有不少執行細節要處理，包括如何在入場時核查身份、旅客訂票會否有不便，以及能否設立正式的轉讓系統，讓臨時有事的觀眾有渠道轉讓門票，都有待政府和業界進一步探討。

筆者認為，當局要支持演出業發展，保障消費者利益，加強打擊黃牛不能再拖。正如康文署近年分階段推出招數打擊「炒場」，亦是急市民所急的務實做法，筆者建議當局先易後難，先聚焦完善法例，加強阻嚇力，再處理實名制等問題。而業界早已指出，《公眾娛樂場所條例》對黃牛行為的罰款還停留在40年前制訂的2,000元，明顯不合時宜，要直擊要害，就要將炒賣黃牛列為刑事及加重刑罰，並將紅館、伊館等康文署場地納入規管範圍，同時加強執法，讓市場知道炒賣黃牛是嚴重的非法行為。

香港大型表演場地不足，紅館的檔期常爆滿，可見業界有極大需求。雖然正建設的西九文化區和啟德體育園等可緩解日後供求緊張的問題，但為了香港文化產業的長遠發展，當局應未雨綢繆，就本港大型表演場地的供求情況進行研究和規劃，增加表演場地，豐富市民文娛康樂生活，同時促進業界發展。