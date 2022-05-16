候任行政長官李家超一句「以結果為目標」的承諾，擲地有聲，牽動人心，大有破釜沉舟的決戰勇氣和擔當，廣受社會各階層歡迎。然而，這個蜜月期的持續，需要有實質的結果支撐，才能保持公眾的信任熱度。

李家超在競選政綱提出兩項百日計劃，說會委出由司長級的官員負責督導，並就壓縮公營房屋和土地供應冗長流程，剔除或壓縮不必要的官僚程序，提交報告結果，以回應公眾一直詬病土地房屋發展方面急驚風遇上慢郎中的不滿和問題積壓。

但是，交了這兩項結果後，李家超的交響樂是否便算有功課交了，其他問題便可從長計議？倘如是，則與公眾期望有大落差了。其實，李家超的兩項百日結果，只能作為醫治香港過去廿多年沉疴重藥的前導藥引，真正由治及興的真章，還需李家超第一份《施政報告》展示他第一年治理香港的宏圖，在這首份藥方中交代帶領香港由治及興首年將會取得甚麼讓百姓安心的結果，以及時間表和路線圖。

毫無疑問，要求李家超很快便解決過去25年或過去10年積累的種種舊患，是不切實際。因此，應當實事求是地促請他能在首份《施政報告》中，有4個落實「以結果為目標」施政的策略思考。

首先，有甚麼結果是全港市民早已迫切需要解決，而政府又有可能在第一年便取得結果的？其次，有甚麼結果是影響全港人口中最多人數及最弱勢社群利益的問題要解決，又經過努力奮鬥能解決的？第三，有甚麼是拖了十年八載議而未決，而又能立竿見影可以解決的？第四，有哪些結果在首年未能完成，但是可在第二或第三年取得結果擺在日程上？上述四點，倘能在首份《施政報告》列出時間表、路線圖，則不負眾望了。