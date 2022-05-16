一個衰世，必然道德廢，功業薄，氣節喪！當然，話明衰世，自然盜賊多，而且偷嘢都光天化日下偷，仲要赤裸裸驚人唔知！前輩嘗言：上個世紀啲人尚知羞恥，略有良知，至少講大話會臉紅，做錯事會覺得內疚。

事實確係如此！YouTube呢個影片分享網站一直為人詬病，皆因其影片充斥內容無底線嘅色情、暴力、血腥等影片，更以「教學」之名，掛羊頭賣狗肉，縱容裸露四仔片，荼毒青少年。東方傳媒機構一向發揮第四權，早前揭露其劣行，分別致函多個部門，包括警務處和電影、報刊及物品管理辦事處作出舉報、投訴，惟部門僅有回覆卻並無予以應有注視及跟進，即係「做唔到嘢」。

換言之，部門執法慣性拖延，遂令YouTube啲宵小鼠輩有恃無恐，販淫賣賤無底線。一個社會，縱容裸露四仔片竟然冇執法者去遏止，唔變本加厲就有鬼咯！道理一字咁淺，試吓差佬唔抄牌3日吖，屆時市民咪旨意有條「生路」可行，啲違例泊車肯定塞到上行人路！

仲有呀，呢個YouTube直頭狼過江洋大盜，屢被揭網上侵權卻恃其伺服器設於海外，赤裸裸侵權以為你吹我唔脹！東方旗下《東方日報》及《東網》內容多次喺未經同意下被公然上載，近日又有一主打娛樂新聞嘅頻道叫「娛樂放送」，總數185段影片竟直接從《東網》盜取，每段影片嘅右上角清晰可見《東網》嘅水印，而且每段影片均「足本」上載，無視侵犯版權。阿哥！明目張膽侵犯知識產權至此，認真沙膽兼無恥！「犯東方者，實捉到你」！東方對呢啲無恥盜賊絕不姑息，除咗交律師處理，並向海關舉報及投訴。希望海關切勿縱容呢啲網絡寄生臭蟲，認真執法，還網絡一片淨土。