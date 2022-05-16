受上世紀70年代一齣電視劇的影響，香港自第一代社工起，形塑了「北斗星」的形象，可為「黑夜」中的困擾者、迷失者提供「明燈」、公義的點撥，助其重尋人生方向，但隨着歲月遷移，社工的重點卻漸沉溺於社運政爭，更於「黑暴」時期達到頂巔。香港現正「由治及興」，昔日的逆亂源頭亟待依法整治、重拾初心；若仍執意於政治操作，挑戰國安底線，勢將令亂局延續、公義黯黮，怎助社會穩定繁榮，點亮真正的指路明燈？

社會工作強調價值實踐，倡議社會公義，肩負社會責任，維護社會穩定和關心民生事項，並通過專業而具體的服務，以及認清問題、尋找方法、改善環境、改變行為、提升能力等過程，為有需要及遇上危難的社群和人士，提供適時而實務的支援和輔導，協助他們逐步處理和解決困難及挑戰，實現自我，重整人生。

須強調，社工的使命從來就是服務有需要及弱勢社群，卻從未獲授權將服務使用者作為協助他們「拯救蒼生」、「爭取公義」的工具。可惜部分社工熱衷「政策正義」和「雞蛋對高牆」的二元對立，選擇採用激進的「逆權抗爭」手段。早於90年代當局推行清拆天台屋政策時，便有社工發起堵路、「抱石油氣罐上街」等火爆行動，而伴隨泛政治化和網絡化浪潮，社工組織遊行請願、參與聯署或抗議，以至參政議政並成為政爭社運倡導者、策劃者甚至領軍者的情況漸成風尚，社會紛亂的種子已植；至「非法佔中」和「黑暴」事件，不少社工連同大批服務使用者走進衝突最前線，局勢全面激化，更引伸出對社工的角色功能、政治價值觀、社會信任和刑事責任的關注。

最近政府建議修訂《社會工作者註冊條例》，在嚴重罪行附表加入多項新的罪行，包括《港區國安法》的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結境外勢力危害國家安全罪，以及《刑事罪行條例》的「叛逆」和「煽動」罪，違法者將可能被釘牌，不能擔任或不能繼續擔任註冊社工。當局解釋，如果容許被裁定觸犯危害國安罪行的人繼續履行職務，受助人的利益便不獲保障，令社工專業誠信受到質疑，社工專業形象受損，故需修例彰顯相關罪行的嚴重性。

基於特殊的歷史條件和社會氛圍，包括社工等專業團體較受西方政治價值觀的影響，走向政治化、激進化甚至「反中亂港」的歪路，往昔動亂足為殷鑑，因而有需要通過法治手段，將他們從政治夢囈中喚醒過來，正確運用其專業身份，知悉現實中的責任和代價。

新修訂事在必行，社工會否為免觸及法網而主動糾正與政府「對着幹」或泛論「社會公義」的態度，轉而致力推動社會維穩和關注民生實務？情況尚待觀察，但可以肯定的是，新修訂有助社工工作移除過去的紛爭，摘除政治外衣，重回專業的正軌。